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РИА Новости

В СПЧ прокомментировали идею запретить больным ВИЧ служить в прокуратуре

19:44 12.10.2019
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкМедицинский работник производит экспресс-анализ крови в мобильном пункте центра профилактики и лечения ВИЧ-инфекции
Медицинский работник производит экспресс-анализ крови в мобильном пункте центра профилактики и лечения ВИЧ-инфекции
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Медицинский работник производит экспресс-анализ крови в мобильном пункте центра профилактики и лечения ВИЧ-инфекции. Архивное фото
МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Нужно стремиться не к тому, чтобы дискриминировать людей по их заболеваниям, а понять, какие трудовые функции они могут выполнять с учетом их состояния здоровья, сказал РИА Новости глава Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Михаил Федотов, комментируя предложение Генпрокуратуры запретить больным ВИЧ и гепатитом служить в ней.
Ранее издание РБК сообщало, что Генпрокуратура предлагает правительству расширить список заболеваний, запрещающих поступление на службу в их ряды людям с хроническими вирусными гепатитами, ВИЧ, болезнью Паркинсона, склерозом, специфическими расстройствами личности и другие.
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"Здесь нужно стремиться не к тому, чтобы отсечь, дискриминировать людей по их заболеваниям, а наоборот понять, какие трудовые функции они могут выполнять с учетом их состояния здоровья", - сказал Федотов.
По его словам, все зависит от того, какую функцию выполняет тот или иной сотрудник. "Если, например, ему надо переносить тяжести, то, естественно, человек с болезнью Паркинсона не может это делать", - пояснил глава Совета.
"Если проект к нам поступит, то мы обязательно дадим ему свое заключение. Но для этого обязательно надо будет привлечь к дискуссии врачей", - добавил он.
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Совет по правам человека при Президенте РФГенеральная прокуратура РФМихаил ФедотовМоскваРоссияОбщество
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