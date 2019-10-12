В СПЧ прокомментировали идею запретить больным ВИЧ служить в прокуратуре

МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Нужно стремиться не к тому, чтобы дискриминировать людей по их заболеваниям, а понять, какие трудовые функции они могут выполнять с учетом их состояния здоровья, сказал РИА Новости глава Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Михаил Федотов, комментируя предложение Генпрокуратуры запретить больным ВИЧ и гепатитом служить в ней.

Ранее издание РБК сообщало, что Генпрокуратура предлагает правительству расширить список заболеваний, запрещающих поступление на службу в их ряды людям с хроническими вирусными гепатитами, ВИЧ, болезнью Паркинсона, склерозом, специфическими расстройствами личности и другие.

"Здесь нужно стремиться не к тому, чтобы отсечь, дискриминировать людей по их заболеваниям, а наоборот понять, какие трудовые функции они могут выполнять с учетом их состояния здоровья", - сказал Федотов.

По его словам, все зависит от того, какую функцию выполняет тот или иной сотрудник. "Если, например, ему надо переносить тяжести, то, естественно, человек с болезнью Паркинсона не может это делать", - пояснил глава Совета.