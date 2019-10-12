Киев передал Риму данные 25 итальянцев, воевавших в Донбассе

КИЕВ, 12 окт – РИА Новости. Украина передала Италии данные о 25 итальянцах, которые принимали участие в боевых действиях в Донбассе, заявил координатор батальона Нацгвардии имени Кульчицкого Андрей Антонищак.

"Я уже давно прислал эти списки в посольство. Я послал эти списки в Генпрокуратуру, в СБУ и МВД. В Министерстве внутренних дел передали также итальянской стороне. То есть в Италии эти списки", - приводит слова Антонищака агентство УНН.

По его словам, установлено "25 итальянцев с паспортами, с номерами телефонов, которыми они пользовались на нашей территории, которые воевали на стороне сепаратистов".