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РИА Новости

Киев передал Риму данные 25 итальянцев, воевавших в Донбассе

19:40 12.10.2019
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© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военные на линии разграничения в Донбассе
Украинские военные на линии разграничения в Донбассе
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военные на линии разграничения в Донбассе. Архивное фото
КИЕВ, 12 окт – РИА Новости. Украина передала Италии данные о 25 итальянцах, которые принимали участие в боевых действиях в Донбассе, заявил координатор батальона Нацгвардии имени Кульчицкого Андрей Антонищак.
"Я уже давно прислал эти списки в посольство. Я послал эти списки в Генпрокуратуру, в СБУ и МВД. В Министерстве внутренних дел передали также итальянской стороне. То есть в Италии эти списки", - приводит слова Антонищака агентство УНН.
По его словам, установлено "25 итальянцев с паспортами, с номерами телефонов, которыми они пользовались на нашей территории, которые воевали на стороне сепаратистов".
В апреле 2014 года власти Украины начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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Ситуация в ДНР и ЛНРСитуация на УкраинеЛНРДНРДонбассДонецкая Народная РеспубликаСлужба безопасности УкраиныИталияУкраинаВ мире
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