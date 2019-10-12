В Турции сообщили о ликвидации 459 членов РПК в ходе операции в Сирии

АНКАРА, 12 окт - РИА Новости. В ходе операции "Источник мира" на севере Сирии нейтрализованы 459 членов Рабочей партии Курдистана - Сил самообороны сирийских курдов (РПК-YPG), говорится в сообщении минобороны Турции.

"Общее число террористов РПК/PYD-YPG, которые были обезврежены в ходе успешно продолжающейся операции "Источник мира" к востоку от Евфрата, составляет 459", - сообщило турецкое военное ведомство.

Президент Турции Тайип Эрдоган 9 октября объявил о начале операции "Источник мира" на севере Сирии, направленной против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и террористической группировки "Исламское государство"*. Турецкая авиация в тот же день нанесла удары по городу Рас эль-Айн и ряду других сирийских городов на границе двух стран.

Позднее было объявлено о начале наземной части операции. По данным минобороны Турции, военные после начала операции "Источник мира" нанесли удары по 181 цели курдских формирований на севере Сирии СМИ сообщают о жертвах и раненых среди мирного населения.