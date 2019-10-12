Калининградский музей покажет картину, написанную космонавтом Леоновым

КАЛИНИНГРАД, 12 окт - РИА Новости. Калининградский музей изобразительных искусств в ближайшее время покажет картину "Фрегат "Диана" в Северном море. Первая посольская миссия в Японию", написанную летчиком-космонавтом Алексеем Леоновым, сообщили журналистам в музее.

Первый человек, в 1965 году вышедший в открытый космос, дважды Герой Советского Союза летчик-космонавт Алексей Архипович Леонов скончался в пятницу в одной из московских больниц на 86-м году жизни.

"Наши фонды хранят его прекрасную живописную картину - "Фрегат "Диана" в Северном море. Первая посольская миссия в Японию". Он признавался, что в творчестве тема маринистики всегда волновала его так же сильно, как и космос. Эту работу мы обязательно покажем вам в ближайшее время в знак памяти и почета великого человека", - рассказали в музее.

Леонов с семьей в 1947 году переехал в Калининград, где 1953 году он окончил школу №21, которой затем присвоили имя знаменитого выпускника. Алексей Архипович является почетным гражданином Калининграда и почетным гражданином Калининградской области. Его именем названа одна из центральных улиц Калининграда, в начале которой установлен монумент "Землякам-космонавтам". С 2012 года в Калининграде проходит детская парусная регата "Кубок космонавта Леонова".