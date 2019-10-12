Источник: Россия не поддержала заявление СБ ООН по операции Турции в Сирии

ООН, 12 окт – РИА Новости. Россия не поддержала в Совбезе ООН предложенное Соединенными Штатами заявление для прессы по ситуации вокруг военной операции Турции на севере Сирии, заявил РИА Новости источник.

На словах

В четверг члены Совбеза обсудили начало турецкой военной операции "Источник мира". Однако документ, который отражал бы единую позицию так и не был принят. Устные заявления для прессы по итогам встречи также были разными. Представители Германии, Великобритании, Франции, Польши, Бельгии и Эстонии заявили, что глубоко обеспокоены военной операцией Турции и призвали Анкару прекратить односторонние военные действия.

Постпред США Келли Крафт же лишь указала, что Вашингтон не одобрял турецкую операцию. По ее словам, американская сторона предупредила Анкару о возможных последствиях, если действия турецкой армии развяжут руки боевикам ИГ* в регионе.

В свою очередь, глава российской миссии в ООН Василий Небензя заявил, что все стороны должны проявить максимальную сдержанность в ходе этой операции. Он также подчеркнул, что "Источник мира" "является результатом демографического инжиниринга, который проводили некоторые члены коалиции на северо-востоке Сирии". По его словам, не стоит забывать, что Москва неоднократно призывала их "не экспериментировать с этим, не пытаться причислять арабские племена, которые традиционно там живут, к курдским".

Однако работа над документом, который отражал бы совместную позицию, продолжилась.

На бумаге

Как сообщили РИА Новости источники в Совбезе ООН, в итоге на рассмотрении членов органа оставался вариант, предложенный Вашингтоном. На бумаге американские представители поддержали позицию европейских партнеров. В проекте документа, с которым удалось ознакомиться РИА Новости, говорилось, что члены Совета Безопасности призывают Турцию остановить военную операцию. В нем также содержался призыв полностью задействовать дипломатические каналы для решения вопросов безопасности, беспокоящих Анкару.

Действия турецких военных в документе также были охарактеризованы как вторжение.

Позиция России

Как сообщил РИА Новости источник в Совбезе ООН, "Россия на данном этапе не одобрила проект элементов для прессы (форма заявления для прессы, отражающего единую позицию Совета Безопасности – Прим. ред.), так как он не соответствует позиции Москвы и российским оценкам ситуации".

В комментарии департамента информации и печати МИД, который был опубликован в пятницу, говорилось, что Москва серьезно обеспокоена ситуацией на севере Сирии. В нем также сказано, что Россия не ставит под сомнение "объективную необходимость борьбы с террористами и обеспечения безопасности Турции, как, собственно говоря, всех стран региона от их атак и нападений". В то же время российские дипломаты убеждены, что "мир и стабильность на этой части суверенной сирийской земли могут быть обеспечены лишь через результативный и взаимоуважительный диалог между правительством и курдами, являющимися неотъемлемой составляющей сирийского общества".

Москва подтвердила готовность содействовать такому диалогу так же, как и шагам по нормализации отношений между странами региона.

В МИД заявили, что считают важным "не допустить дальнейшей дестабилизации обстановки на северо-востоке и исключить страдания гражданского населения". В этой связи Россия призвала "все стороны проявлять максимальную сдержанность и тщательно выверять предпринимаемые шаги, в полной мере уважая суверенитет, единство и территориальную целостность Сирии".

Президент Турции Тайип Эрдоган 9 октября объявил о начале операции "Источник мира" на севере Сирии, направленной против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и террористической группировки "Исламское государство"*. Турецкая авиация в тот же день нанесла удары по городу Рас эль-Айн и ряду других сирийских городов на границе двух стран. Позднее было объявлено о начале наземной части операции.

Основными целями турецкой операции, которую Анкара планирует еще с весны, заявлены очистка приграничной с Турцией сирийской территории от сил самообороны сирийских курдов, создание там зоны безопасности и размещение находящихся в Турции сирийских беженцев. Анкара ранее заявила, что у нее находятся 4 миллиона беженцев и она не может бесконечно содержать их.

Официальный Дамаск не признает автономную администрацию на северо-востоке Сирии, контролирующую территории к востоку от реки Евфрат, и их военное крыло – SDF. Дамаск провел несколько безрезультатных раундов переговоров с автономной курдской администрацией. При этом сирийские власти неоднократно осуждали оккупационную политику Турции на севере Сирии.