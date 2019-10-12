Память о космонавте Леонове увековечат в его родном селе в Кузбассе

КЕМЕРОВО, 12 окт - РИА Новости. Память о космонавте Алексее Леонове увековечат на его малой родине, в селе Листвянка Кемеровской области, сообщает пресс-служба администрации региона.

Леонов скончался в пятницу в Москве на 86-м году жизни.

Отмечается, что решение об увековечении памяти было принято губернатором Кузбасса Сергеем Цивилевым в ходе общения с местными жителями.

"В ходе общения с местными жителями принято решение о реконструкции Дома культуры и прилегающей территории, а также капитальном ремонте дорог, ведущих к Листвянке, вопрос с водоснабжением также будет одним из приоритетных", - говорится в сообщении.

По мнению губернатора, Листвянка должна стать одной из туристических точек региона. "В Доме культуры будет организован полноценный музей Алексея Леонова, а само учреждение культуры будет носить его имя", - уточняется в сообщении.

Кроме того, на месте бывшей поселковой школы решено сделать благоустроенное место отдыха для сельчан, центром которого будет памятник космонавту. Еще один памятник будет установлен в реконструированном парке имени космонавта. Тематика памятника - стыковка советского и американского космических кораблей "Союз - 19" и "Аполлон" 15 июля 1975 года.

Точные сроки преобразований станут известны после завершения всех проектно-изыскательских работ.

В течение двух дней во всех храмах Кузбасской митрополии пройдут панихиды об упокоении Леонова. Сегодня панихида состоялась в Знаменском кафедральном соборе Кемерово.

В муниципальных кинозалах Кемеровской области 12 и 13 октября состоятся бесплатные показы российского исторического фильма "Время первых" о подвиге советского летчика-космонавта Алексея Леонова, первого человека, вышедшего в открытый космос.

Алексей Леонов родился 30 мая 1934 года в селе Листвянка Тисульского района Кемеровской области. В 1937 году он вместе с матерью переехал в Кемерово. В 1947 году семья переехала по месту работы отца в город Калининград, где его родственники проживают и ныне.

В Кузбассе гордятся знаменитым земляком и чтут его заслуги. В Кемерово на улице Весенняя установлен бронзовый бюст космонавта Леонова. В честь него названа детская художественная школа №14 Тисульского района. Кемеровскому международному аэропорту также присвоено имя космонавта. В 2014 году учреждена областная медаль имени Алексея Леонова.