В Буркина-Фасо 16 человек погибли при атаке боевиков на мечеть

"Вооруженные люди атаковали большую мечеть в Салмосси между 19.00 и 20.00 по местному времени (22.00 - 23.00 мск), в результате чего погибли 16 человек... Тринадцать человек погибли в ходе атаки, еще трое - спустя несколько часов от полученных ранений, двое раненых находятся в критическом состоянии", - приводит агентство слова источника.