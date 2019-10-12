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РИА Новости

В Буркина-Фасо 16 человек погибли при атаке боевиков на мечеть

18:27 12.10.2019
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© AFP 2019 / Ahmed OuobaПолиция Буркина-Фасо
Полиция Буркина-Фасо
© AFP 2019 / Ahmed Ouoba
Полиция Буркина-Фасо. Архивное фото
МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Жертвами атаки боевиков на севере Буркина-Фасо стали 16 человек, двое пострадали, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на источники в службе безопасности.
Сообщается, что атака произошла в мечети в пятницу вечером.
Cилы безопасности Буркина-Фасо
9 сентября, 03:09РИА Новости
Число погибших при атаках боевиков в Буркина-Фасо возросло до 29 человек
"Вооруженные люди атаковали большую мечеть в Салмосси между 19.00 и 20.00 по местному времени (22.00 - 23.00 мск), в результате чего погибли 16 человек... Тринадцать человек погибли в ходе атаки, еще трое - спустя несколько часов от полученных ранений, двое раненых находятся в критическом состоянии", - приводит агентство слова источника.
В Буркина-Фасо действуют две крупные исламистские группировки - "Ансар уль-Ислам" и "Группа поддержки ислама и мусульман".
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