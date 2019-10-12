Напавшего на людей в Манчестере мужчину признали невменяемым

Полиция на месте нападения в торговом центре в Манчестере

Полиция на месте нападения в торговом центре в Манчестере

© AP Photo / PA/Peter Byrne Полиция на месте нападения в торговом центре в Манчестере

МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Злоумышленник, накануне напавший с ножом на людей в Манчестере, изолирован от общества в связи с его проблемами с психическим здоровьем, заявила местная полиция.

Ранее представитель полиции Манчестера Расс Джексон заявил, что напавшему с ножом на посетителей торгового центра в Манчестере, предъявлены обвинения в терроризме.

"Мужчина, который, как считается, совершил нападение, в настоящее время задержан по закону о психическом здоровье. Расследование будут продолжать вести сотрудники антитеррористического подразделения … Арестованный человек был признан невменяемым для содержания под стражей и был переведен в место изоляции лиц, страдающих психическими заболеваниями", - говорится в сообщении полиции Большого Манчестера в Twitter

Правоохранители также отметили, что торговый центр, где произошла атака, "сегодня работает как обычно". При этом в городе было увеличено присутствие полиции для обеспечения безопасности жителей.

В свою очередь мэр Большого Манчестера Энди Бернэм заявил журналистам, находясь в открытом ТЦ, недалеко от места совершения атаки, что, как представляется, нападение скорее связано с психическим здоровьем напавшего, чем с политическими или религиозными мотивами.

"На данном этапе оно (нападение – ред.) может быть в большой степени связано с психическим здоровьем, чем с политическими или религиозными мотивами, но, конечно, нам нужно позволить полиции провести свое полное расследование", - цитирует Бернэма газета Independent