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РИА Новости

Напавшего на людей в Манчестере мужчину признали невменяемым

18:24 12.10.2019
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© AP Photo / PA/Peter ByrneПолиция на месте нападения в торговом центре в Манчестере
Полиция на месте нападения в торговом центре в Манчестере
© AP Photo / PA/Peter Byrne
Полиция на месте нападения в торговом центре в Манчестере
МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Злоумышленник, накануне напавший с ножом на людей в Манчестере, изолирован от общества в связи с его проблемами с психическим здоровьем, заявила местная полиция.
Ранее представитель полиции Манчестера Расс Джексон заявил, что напавшему с ножом на посетителей торгового центра в Манчестере, предъявлены обвинения в терроризме.
"Мужчина, который, как считается, совершил нападение, в настоящее время задержан по закону о психическом здоровье. Расследование будут продолжать вести сотрудники антитеррористического подразделения … Арестованный человек был признан невменяемым для содержания под стражей и был переведен в место изоляции лиц, страдающих психическими заболеваниями", - говорится в сообщении полиции Большого Манчестера в Twitter.
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Правоохранители также отметили, что торговый центр, где произошла атака, "сегодня работает как обычно". При этом в городе было увеличено присутствие полиции для обеспечения безопасности жителей.
В свою очередь мэр Большого Манчестера Энди Бернэм заявил журналистам, находясь в открытом ТЦ, недалеко от места совершения атаки, что, как представляется, нападение скорее связано с психическим здоровьем напавшего, чем с политическими или религиозными мотивами.
"На данном этапе оно (нападение – ред.) может быть в большой степени связано с психическим здоровьем, чем с политическими или религиозными мотивами, но, конечно, нам нужно позволить полиции провести свое полное расследование", - цитирует Бернэма газета Independent.
Инцидент возле торгового центра Манчестера произошел в пятницу утром. Ранее сообщалось о том, что четыре человека в результате произошедшего получили ножевые ранения. Инцидент расследует контртеррористическое подразделение полиции. Ранее полиция Большого Манчестера сообщила, что задержала по подозрению в правонарушении мужчину в возрасте 40 с лишним лет.
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