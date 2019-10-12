Помпео надеется, что Салливан укрепит сотрудничество России и США

ВАШИНГТОН, 12 окт - РИА Новости. Госсекретарь США Майк Помпео выразил надежду, что его заместитель Джон Салливан в ранге посла внесёт конструктив в отношения между США и Россией.

В пятницу Белый дом сообщил, что президент США Дональд Трамп предложил кандидатуру замгоссекретаря Салливана на должность посла США в России.

"Я рад, что Джон Салливан был выдвинут на пост нашего посла в России. Мы давно стремились к конструктивным отношениям с Россией, и я уверен, что Джон эффективно возглавит усилия по укреплению нашего сотрудничества", - написал Помпео в своём Twitter

Салливан сменит на этом посту Джона Хантсмана, который завершил свою миссию в Москве на прошлой неделе. Салливан пришел в госдеп в мае 2017 года и с тех пор являлся "вторым лицом" в американской дипломатии, а в апреле 2018 года после увольнения президентом госсекретаря Рекса Тиллерсона в течение 25 дней временно исполнял обязанности госсекретаря США.

После выдвижения президентом кандидатуры ее предстоит утвердить сенату, и в случае Салливана считается, что сюрпризов здесь быть не должно. Его утверждение на пост заместителя госсекретаря в 2017 году поддержали 94 сенатора, против высказались лишь шесть.