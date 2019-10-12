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РИА Новости

Помпео надеется, что Салливан укрепит сотрудничество России и США

18:07 12.10.2019 (обновлено: 18:08 12.10.2019)
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© РИА Новости / Геннадий МельникГосударственный секретарь США Майк Помпео
Государственный секретарь США Майк Помпео
© РИА Новости / Геннадий Мельник
Государственный секретарь США Майк Помпео. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 12 окт - РИА Новости. Госсекретарь США Майк Помпео выразил надежду, что его заместитель Джон Салливан в ранге посла внесёт конструктив в отношения между США и Россией.
В пятницу Белый дом сообщил, что президент США Дональд Трамп предложил кандидатуру замгоссекретаря Салливана на должность посла США в России.
Американский государственный и политический деятель Джон Салливан
11 октября, 20:13Радио Sputnik
Ху из мистер Салливан? В РФ поделились ожиданиями от нового посла СШААмериканский Белый дом подтвердил, что новым послом США в России будет предложен первый замгоссекретаря США Джон Салливан. Депутаты и политологи оценили, изменятся ли отношения двух стран после смены главы дипмиссии в Москве.
"Я рад, что Джон Салливан был выдвинут на пост нашего посла в России. Мы давно стремились к конструктивным отношениям с Россией, и я уверен, что Джон эффективно возглавит усилия по укреплению нашего сотрудничества", - написал Помпео в своём Twitter.
Салливан сменит на этом посту Джона Хантсмана, который завершил свою миссию в Москве на прошлой неделе. Салливан пришел в госдеп в мае 2017 года и с тех пор являлся "вторым лицом" в американской дипломатии, а в апреле 2018 года после увольнения президентом госсекретаря Рекса Тиллерсона в течение 25 дней временно исполнял обязанности госсекретаря США.
После выдвижения президентом кандидатуры ее предстоит утвердить сенату, и в случае Салливана считается, что сюрпризов здесь быть не должно. Его утверждение на пост заместителя госсекретаря в 2017 году поддержали 94 сенатора, против высказались лишь шесть.
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Как отмечает издание The Hill в связи с выдвижением кандидатуры Салливана на пост главы дипмиссии, освобождение места заместителя госсекретаря позволит нынешнему главе американской дипломатии Майку Помпео выбрать своего человека на это место.
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Джон СалливанМайк ПомпеоРоссияСШАВ мире
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