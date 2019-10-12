Disney опубликовали трейлер фильма "Круиз по джунглям"

Действия фильма происходят в начале XX века. Лили Хоутон (Блант) — ученый, которая отправляется в леса Амазонии, чтобы найти магическое древо жизни. В этом ей помогает капитан речного парома Фрэнк (Джонсон). Им предстоит отправиться в опасное приключение.

Разработка "Круиза в джунглях" началась в 2006 году, через несколько лет после того, как Disney сняли "Деревенских медведей" (2002 год), "Особняк с привидениями" (2003 год) и "Пираты Карибского моря: Проклятие черной жемчужины" (2003 год) — которые тоже были основаны на известных аттракционах.