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РИА Новости
Культура

Disney опубликовали трейлер фильма "Круиз по джунглям"

17:59 12.10.2019 (обновлено: 18:02 12.10.2019)
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Киностудия Walt Disney опубликовала на YouTube трейлер приключенческого фильма "Круиз по джунглям" с Эмили Блант и Дуэйном Джонсоном в главных ролях.
Действия фильма происходят в начале XX века. Лили Хоутон (Блант) — ученый, которая отправляется в леса Амазонии, чтобы найти магическое древо жизни. В этом ей помогает капитан речного парома Фрэнк (Джонсон). Им предстоит отправиться в опасное приключение.
Картина режиссера Жауме Кольета-Серры ("Пассажир", "Воздушный маршал") создана по мотивам сюжета одноименного аттракциона в Диснейленде.
Разработка "Круиза в джунглях" началась в 2006 году, через несколько лет после того, как Disney сняли "Деревенских медведей" (2002 год), "Особняк с привидениями" (2003 год) и "Пираты Карибского моря: Проклятие черной жемчужины" (2003 год) — которые тоже были основаны на известных аттракционах.
В российских прокат фильм выйдет 23 июля 2020 года.
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