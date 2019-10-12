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РИА Новости
80 лет с начала Второй мировой войны

Под Брюсселем открыли мемориал сражавшимся в Сопротивлении советским воинам

17:54 12.10.2019
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© Фото : Посольство России в БельгииОткрытие национального мемориала советским воинам-партизанам, сражавшимся в рядах бельгийского сопротивления в Ребеке
Открытие национального мемориала советским воинам-партизанам, сражавшимся в рядах бельгийского сопротивления в Ребеке
© Фото : Посольство России в Бельгии
Открытие национального мемориала советским воинам-партизанам, сражавшимся в рядах бельгийского сопротивления в Ребеке
БРЮССЕЛЬ, 12 окт - РИА Новости. Торжественное открытие национального мемориала советским воинам-партизанам, сражавшимся в рядах бельгийского Сопротивления, состоялось в субботу в нескольких километрах от Брюсселя, участники церемонии отметили важность сохранения общей памяти о победе над нацизмом.
На городском кладбище в местечке Ребек к юго-западу от бельгийской столицы была установлена официальная памятная доска рядом с могилой рядового Владимира Талды, гражданина СССР и участника движения бельгийского сопротивления, который погиб здесь в возрасте 19 лет осенью 1944 года. Мемориал установлен по инициативе патриотической ассоциации Belgians Remember Them ("Бельгийцы помнят о них") и призван увековечить память всех советских партизан и военнопленных, погибших на территории Бельгии.
Мероприятие организовано совместно с коммуной Ребек при поддержке посольства России в Бельгии. В церемонии приняли участие посол РФ Александр Токовинин, губернатор провинции Валлонский Брабант Жиль Майё, бургомистр Патрисия Вентурелли, представители министерства обороны Бельгии, представители общественных организаций.
Выступая на церемонии, российский посол поблагодарил власти коммуны и местных общественников за увековечивание "подвига советских солдат и офицеров, которые боролись с нацистами и погибли на бельгийской земле". Токовинин отметил, что "очень символичной частью церемонии является возложение цветов совместно со школьниками коммуны Ребека и российскими школьниками", так как это важно для сохранения исторической памяти.
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"Убежден, что при приближении 75-летия окончания Второй мировой войны события, подобные этому, играют чрезвычайно важную роль, так как побуждают помнить об общем историческом наследии, укреплять тесные дружеские связи между народами", - отметил посол.
В своем выступлении бургомистр коммуны напомнила, что "в 1944 году порядка 15 советских солдат, которые попали в плен на восточном фронте и были отправлены нацистами на работы в шахты, сбежали и оказались в коммуне Ребек, где влились в ряды Сопротивления". "Они приняли участие в боях вместе с бельгийскими партизанами. Тогда же погиб 19-летний Владимир Талда. Вспоминая сегодня о нем, мы также отдаем дань памяти всем советским воинам, которые сражались в другой стране за ее свободу", - сказала Вентурелли. Она призвала сохранять память о Второй мировой, "чтобы не повторять ошибок прошлого".
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Трогательным моментом церемонии стало участие в ней старейшей жительницы коммуны Мариз Кестемо, которая лично знала рядового Талду, участника движения бельгийского сопротивления. В память о нем на местном кладбище установлена отдельная каменная плита.
Губернатор провинции отметил в своем выступлении, что "во времена, когда усиливается исторический релятивизм, как никогда важно обращаться к истории, чтобы объяснять, анализировать и иллюстрировать", и особенно это важно "в мире, где фейковые новости представляются как правда".
"В отношении нацизма недопустимы отрицание или релятивизм, так как это может привести нас к новым ужасным заблуждениям", - отметил губернатор, выразив обеспокоенность недостатком познаний по этой теме среди многих современников.
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Участники церемонии возложили венки и цветы к захоронению, после чего прозвучали гимны РФ, Бельгии и Европы. В мероприятии также приняли участие исполнительный директор фонда "Истории Отечества", член президиума Российского исторического общества Константин Могилевский, директор центра изучения языков и культур стран Бенилюкса РГГУ Мария Пушкова, зампред комитета Госдумы по безопасности, координатор партийного проекта "Историческая память" Александр Хинштейн.
После 1942 года нацисты отправили на угольные шахты в Бельгии порядка 20 тысяч пленных советских граждан. Несколько сотен советских военнопленных, сбежавших из нацистских лагерей, влились в местные группы партизан и активно участвовали в операциях против нацистов.
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На территории Бельгии находится более 300 советских захоронений партизан и военнопленных, погибших в годы Второй мировой войны. Имена большинства похороненных солдат известны, но архивно-поисковые работы продолжаются.
Монументы солдатам и офицерам установлены на кладбищах с советскими захоронениями в Брюсселе, Льеже, Намюре, Левене, Генке, Нидруме, Маршьен-о-Поне, Монтиньи-сюр-Самбр, а также на территории Мемориального комплекса союзников в Куанте.
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80 лет с начала Второй мировой войныБельгияВ мире
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