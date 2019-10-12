В Подмосковье один человек погиб в ДТП с тремя автомобилями

МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Один человек погиб и семь пострадали при столкновении "ГАЗели" с двумя легковушками в Подмосковье, сообщил РИА Новости дежурный ГУМВД России по Московской области.

"По предварительным данным, автомобиль "ГАЗель" выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с Daewoo Matiz и Dodge. В результате один человек погиб и семь пострадали", - сказал собеседник агентства.