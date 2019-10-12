В Подмосковье один человек погиб в ДТП с тремя автомобилями

МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Один человек погиб и семь пострадали при столкновении "ГАЗели" с двумя легковушками в Подмосковье, сообщил РИА Новости дежурный ГУМВД России по Московской области.
ДТП произошло около 17.00 мск на 124 километре дороги "Кашира - Ненашево".
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"По предварительным данным, автомобиль "ГАЗель" выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с Daewoo Matiz и Dodge. В результате один человек погиб и семь пострадали", - сказал собеседник агентства.
На месте происшествия работают экстренные службы, причины и обстоятельства ДТП выясняются.