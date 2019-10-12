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РИА Новости
Культура

Выставка костюмов русских дизайнеров открылась на станции "Воробьевы горы"

23:43 12.10.2019
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© Фото : Неделе Моды в МосквеНеделя высокой моды в Москве
Неделя высокой моды в Москве
© Фото : Неделе Моды в Москве
МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Выставка костюмов из коллекций известных российских дизайнеров открылась на станции московского метро "Воробьевы горы" в преддверии Moscow Fashion Week, сообщила пресс-служба столичной подземки.
"На станции "Воробьевы горы" открыли выставку, где можно увидеть костюмы из коллекций самых известных дизайнеров России. Тематическая выставка на Воробьевых горах посвящена 25-летию Московской недели моды, которая в этом году вышла за пределы привычного формата и спустилась в метро", - говорится в сообщении.
Наряды разместили в 10 стеклянных колбах. На выставке представлены костюмы из коллекций Валентина Юдашкина, Славы Зайцева, Виктории Андреяновой, Ирины Крутиковой и других ведущих дизайнеров России.
"В этом году московское метро впервые стало площадкой для событий Недели моды в Москве. У нас запланирована целая серия мероприятий. Выставка, открытая на Воробьевых горах, подарит более 70 тысячам наших пассажиров уникальную возможность - приобщиться к искусству высокой моды, не покидая пределов метро", - приводятся в сообщении слова замначальника метро по работе с пассажирами Юлии Темниковой.
Отмечается, что экспозиция будет работать до 16 октября.
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