Выставка костюмов русских дизайнеров открылась на станции "Воробьевы горы"

МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Выставка костюмов из коллекций известных российских дизайнеров открылась на станции московского метро "Воробьевы горы" в преддверии Moscow Fashion Week, сообщила пресс-служба столичной подземки.

"На станции "Воробьевы горы" открыли выставку, где можно увидеть костюмы из коллекций самых известных дизайнеров России. Тематическая выставка на Воробьевых горах посвящена 25-летию Московской недели моды, которая в этом году вышла за пределы привычного формата и спустилась в метро", - говорится в сообщении.

Наряды разместили в 10 стеклянных колбах. На выставке представлены костюмы из коллекций Валентина Юдашкина, Славы Зайцева, Виктории Андреяновой, Ирины Крутиковой и других ведущих дизайнеров России.

"В этом году московское метро впервые стало площадкой для событий Недели моды в Москве. У нас запланирована целая серия мероприятий. Выставка, открытая на Воробьевых горах, подарит более 70 тысячам наших пассажиров уникальную возможность - приобщиться к искусству высокой моды, не покидая пределов метро", - приводятся в сообщении слова замначальника метро по работе с пассажирами Юлии Темниковой.