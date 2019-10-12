Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-12T19:10Z
https://ria.ru/20191012/1559709866.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/155269/91/1552699167_0:0:2370:1334_1036x0_80_0_0_3939b02bc33d855d601505e6f10cb5b8.jpg
РИА Новости

Онищенко оценил рекомендации по снижению риска развития рака

17:34 12.10.2019 (обновлено: 19:10 12.10.2019)
2880
© РИА Новости / Владимир ТрефиловГеннадий Онищенко
Геннадий Онищенко
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Геннадий Онищенко. Архивное фото
МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Бывший санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко в интервью "Говорит Москва" поддержал рекомендации Роспотребнадора по питанию, чтобы снизить вероятность возникновения рака.
Онищенко подтвердил, что для людей старших возрастных групп нужно меньше есть красного мяса.

"Белок можно получать и за счет молочных продуктов, за счет рыбы, за счет белого мяса" — заявил он.

Кроме того, депутат предложил создать отдельный телеканал или специальные программы, чтобы россияне стали грамотнее относиться к здоровью.
"Так почему же не открыть тогда канал "Культура питания" или "Культура образа жизни"? Для детей — это мультики, для школьников и студентов — своя тематика, для старших возрастных групп — это неспешная респектабельная беседа", — сказал он.
Ранее Роспотребнадзор рекомендовал отказаться от курения и алкоголя, а также есть меньше красного мяса или заменить его птицей и рыбой, чтобы снизить риски развития онкологических заболеваний.
Шашлык
3 октября, 03:30РИА Новости
Названо самое вредное мясо
51520416
Обсудить 4
РоспотребнадзорГосдума РФГеннадий ОнищенкоРоссияОбщество
Рекомендуем
Официальное оглашение итогов Архиерейского собора Элладской церкви в Греции
РПЦ прокомментировала решение Элладской церкви по автокефалии Украины
РИА
Новости
Турецкие военный у города Рас-эль-Айн на северо-востоке Сирии. 12 октября 2019
Источник: Россия не поддержала заявление СБ ООН по операции Турции в Сирии
Детский хоспис
В Роспотребнадзоре рассказали о способах снизить риск развития рака
Представители ДНР запускают белую сигнальную ракету в селе Петровское в Донецкой области в знак готовности к разведению сил
Глава МИД Украины прокомментировал срыв Киевом разведения сил в Донбассе
Лента
новостей
Цветы и портреты жертв нападения на Керченский политехнический колледж
Число жертв трагедии в керченском колледже выросло до 21 человека
Председатель Временной комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков во время пресс-конференции в ММПЦ МИА Россия сегодня. 11 июля 2019
Пушков ответил Трампу в Twitter на заявление "о худшем решении США"
Нашивки сотрудников МЧС России
В МЧС рассказали о реорганизации ведомства
Пропускной пункт в селе Петровское в Донецкой области, где должен состояться отвод сил бойцов подразделений Донецкой народной республики
Пушков прокомментировал просьбу Киева к Европе "дожать" Россию по Донбассу
Полиция
Полиция установила причину массовой драки у новосибирского рынка
Эсминец ВМС США Портер
Американский эсминец вошел в Черное море
Кирпич помешал британцу угнать автомобиль у инвалида
Кирпич помешал британцу угнать автомобиль у инвалида
Губернатор Иркутской области Сергей Левченко на совещании о мерах по ликвидации последствий наводнения
Иркутский губернатор объяснил решение повысить себе зарплату
Президент России Владимир Путин
Путин пошутил о роли RT во вмешательстве в американские выборы
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:38Эрдоган продолжит операцию в Сирии до устранения угрозы РПК и ИГ*
01:08Почти 20 тысяч курдов вышли на митинги в ФРГ против операции Турции в САР
00:55Офисы газеты и телеканала подверглись нападению в столице Эквадора
00:40ЕС предложили рецепт, как не превратиться в "задний двор" мировой политики
00:36Комендантский час в Кито запер туристов в гостиницах и аэропорту
00:31В мире отмечают день рождения "битломании"
00:24В Екатеринбурге пройдет опрос о месте возведения храма
00:21В Саратове пройдет прощание с убитой девочкой
00:20Иудеи уходят "жить в шалашах" - в воскресенье начинают праздновать Суккот
00:19Несколько полицейских погибли в Кении при подрыве взрывного устройства
00:08Представители украинской диаспоры из нескольких стран прибывают в Крым
00:07Тунис выберет своего президента во втором туре
00:01В центре Москвы в ресторане произошла драка со стрельбой
23:59Полиция в Брюсселе применила спецсредства для разгона экоактивистов
23:47Турция осудила ЛАГ за заявление об операции в Сирии
23:43Выставка костюмов русских дизайнеров открылась на станции "Воробьевы горы"
23:37В Калифорнии запретят продажу меха и использование животных в цирках
23:27Джонсон призвал Эрдогана прекратить операцию в Сирии
23:08Саудовская Аравия подтвердила прибытие американских военных
23:08СК завел дело после гибели пяти человек при пожаре Бурятии
Лента новостейМолния