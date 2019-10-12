Онищенко оценил рекомендации по снижению риска развития рака

МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Бывший санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко в интервью "Говорит Москва" поддержал рекомендации Роспотребнадора по питанию, чтобы снизить вероятность возникновения рака.
Онищенко подтвердил, что для людей старших возрастных групп нужно меньше есть красного мяса.
"Белок можно получать и за счет молочных продуктов, за счет рыбы, за счет белого мяса" — заявил он.
Кроме того, депутат предложил создать отдельный телеканал или специальные программы, чтобы россияне стали грамотнее относиться к здоровью.
"Так почему же не открыть тогда канал "Культура питания" или "Культура образа жизни"? Для детей — это мультики, для школьников и студентов — своя тематика, для старших возрастных групп — это неспешная респектабельная беседа", — сказал он.
Ранее Роспотребнадзор рекомендовал отказаться от курения и алкоголя, а также есть меньше красного мяса или заменить его птицей и рыбой, чтобы снизить риски развития онкологических заболеваний.
3 октября, 03:30РИА НовостиНазвано самое вредное мясо