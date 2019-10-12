Кузнецова проверит регионы на предмет оказания паллиативной помощи детям

Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова во время пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня"

МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребёнка Анна Кузнецова собирается провести мониторинг работы системы оказания паллиативной помощи детям в регионах, заявили в пресс службе омбудсмена.

Всемирный день хосписной и паллиативной помощи отмечается в субботу. По определению Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), паллиативная помощь является подходом, который улучшает качество жизни пациентов (взрослых и детей) и их семей, сталкивающихся с проблемами, сопутствующими опасным для жизни заболеваниям. Она предотвращает и облегчает страдания в результате раннего диагностирования, правильной оценки и лечения боли и решения других проблем - физических, психосоциальных или духовных.

"Для меня это день стойкости и мужества тех семей, которые столкнулись с бедой... Для меня тема паллиативной помощи – особая, которая требует предельного внимания и не прощает ошибок. Совместно с экспертами и представителями родительского сообщества мы составили "дорожную карту" по совершенствованию оказания паллиативной помощи, некоторые из которых уже реализованы, некоторые – вошли в целевую программу Минздрава",- сказала Кузнецова, которую цитирует пресс-служба.

Она уточнила, что за исключением медицинского аспекта будет рассмотрена и психологическая помощь, поддержка, а также сопровождение. Так, в ближайшее время вместе со специалистами детского хосписа Санкт-Петербурга аппарат уполномоченного планирует провести комплексный анализ, мониторинг системы организации паллиативной помощи детям в регионах.