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РИА Новости

Кузнецова проверит регионы на предмет оказания паллиативной помощи детям

17:34 12.10.2019
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© РИА Новости / Алексей КуденкоУполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова во время пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня"
Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова во время пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня
© РИА Новости / Алексей Куденко
МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребёнка Анна Кузнецова собирается провести мониторинг работы системы оказания паллиативной помощи детям в регионах, заявили в пресс службе омбудсмена.
Всемирный день хосписной и паллиативной помощи отмечается в субботу. По определению Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), паллиативная помощь является подходом, который улучшает качество жизни пациентов (взрослых и детей) и их семей, сталкивающихся с проблемами, сопутствующими опасным для жизни заболеваниям. Она предотвращает и облегчает страдания в результате раннего диагностирования, правильной оценки и лечения боли и решения других проблем - физических, психосоциальных или духовных.
"Для меня это день стойкости и мужества тех семей, которые столкнулись с бедой... Для меня тема паллиативной помощи – особая, которая требует предельного внимания и не прощает ошибок. Совместно с экспертами и представителями родительского сообщества мы составили "дорожную карту" по совершенствованию оказания паллиативной помощи, некоторые из которых уже реализованы, некоторые – вошли в целевую программу Минздрава",- сказала Кузнецова, которую цитирует пресс-служба.
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова
8 октября, 21:58РИА Новости
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Она уточнила, что за исключением медицинского аспекта будет рассмотрена и психологическая помощь, поддержка, а также сопровождение. Так, в ближайшее время вместе со специалистами детского хосписа Санкт-Петербурга аппарат уполномоченного планирует провести комплексный анализ, мониторинг системы организации паллиативной помощи детям в регионах.
"Это позволит нам сделать следующий шаг на пути к совершенствованию особой помощи нашим маленьким гражданам", - сказала Кузнецова.
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Анна КузнецоваВОЗРоссияОбщество
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