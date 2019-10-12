Полиция установила причину массовой драки у новосибирского рынка

НОВОСИБИРСК, 12 окт – РИА Новости. Массовая драка с использованием травматического оружия у Хилокского рынка в Новосибирске произошла между торговцами и людьми, вымогавшими у них деньги за право торговли, сообщает ГУМВД по Новосибирской области.

Как сообщалось ранее, днем 7 октября в Новосибирске на улице Малыгина у крупного рынка Хилокский произошел "конфликт между двумя группами граждан, в результате которого несколько человек получили телесные повреждения". К врачам с травмами от резиновых пуль обратились пять человек. Полиция возбудила уголовные дела по статьям "Хулиганство" и "Вымогательство".

"Установлено, что конфликт произошел между рыночными торговцами и лицами, вымогающими у них денежные средства за право торговли. Полицейскими были опрошены участники и свидетели происшествия, а также изъяты вещественные доказательства, в том числе – записи с камер видеонаблюдения", - говорится в сообщении.

В главке отметили, что полицейские установили и задержали предполагаемого организатора группы вымогателей – 31-летнего ранее неоднократно судимого жителя Новосибирска, а также его 29-летнего сообщника.

"В отношении основного фигуранта по ходатайству следователя избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, по второму подозреваемому решение будет принято в течение суток", - отметили в полиции. Сейчас правоохранители устанавливают возможные дополнительные преступные эпизоды и возможных сообщников задержанных, причастных к вымогательству денег у торговцев.