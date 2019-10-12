В Турции рассказали о судьбе захваченных в Сирии боевиков ИГ*

"Как договорились президенты Турции и США Тайип Эрдоган и Дональд Трамп по телефону, Турция возьмёт на себя ответственность за наблюдением над находящимися в местах лишения свободы и лагерях боевиками ИГ* и их семьями на территории, где проходит операция "Источник мира". На этом этапе наша страна будет прилагать усилия для того, чтобы удерживать в регионе, освобождённом от террористов в Сирии, боевиков ИГ* и их семьи", - говорится в заявлении Аксоя, полученном РИА Новости.