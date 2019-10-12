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РИА Новости
Война в Сирии

В Турции рассказали о судьбе захваченных в Сирии боевиков ИГ*

17:30 12.10.2019
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© Sputnik / Hikmet DurgunГраница Акчакале – Тель Абьяд
Граница Акчакале – Тель Абьяд
© Sputnik / Hikmet Durgun
АНКАРА, 12 окт - РИА Новости. Захваченные ВС Турции в Сирии пленные боевики террористической группировки "Исламское государство"* пока останутся в тюрьмах в планируемой зоне безопасности, заявил представитель МИД Турции Хами Аксой.

"Как договорились президенты Турции и США Тайип Эрдоган и Дональд Трамп по телефону, Турция возьмёт на себя ответственность за наблюдением над находящимися в местах лишения свободы и лагерях боевиками ИГ* и их семьями на территории, где проходит операция "Источник мира". На этом этапе наша страна будет прилагать усилия для того, чтобы удерживать в регионе, освобождённом от террористов в Сирии, боевиков ИГ* и их семьи", - говорится в заявлении Аксоя, полученном РИА Новости.

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По его словам, по вопросам реабилитации жён и детей террористов, которые не замешаны в преступлениях, Турция готова работать вместе с международными организациями и странами, гражданами которых они являются.
"С другой стороны, необходимо понимать, что иностранных террористов и их семьи, удерживаемые в Сирии, необходимо отправить в их страны для судебных разбирательств. В этой связи мы подчёркиваем важность усилий международного сообщества", - добавил представитель турецкого МИД.
Президент Турции Тайип Эрдоган 9 октября объявил о начале операции "Источник мира" на севере Сирии, направленной против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и террористической группировки "Исламское государство"*. Турецкая авиация в тот же день нанесла удары по городу Рас эль-Айн в сирийской провинции Хасеке. Авиаударам подвергся еще один сирийский город на границе с Турцией - Телль-Абъяд. Позднее было объявлено о начале наземной части операции.
* Террористическая организация, запрещенная в России.
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