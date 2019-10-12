Глава МИД Британии призвал НАТО адаптироваться к "российской агрессии"

ЛОНДОН, 12 окт – РИА Новости, Мария Табак. Глава МИД Великобритании Доминик Рааб в очередной раз обвинил в Россию в агрессивном поведении, но отметил, что политика НАТО в отношении РФ должна оставлять возможность для нормализации отношений.

Рааб, выступая с речью на парламентской ассамблее НАТО, повторил обвинения в адрес России в связи с присоединением Крыма, кибератаками, отравлением Сергея и Юлии Скрипалей в Солсбери, заявил о "многократных нарушениях" Россией договора о сокращении ракет средней и меньшей дальности. Россия категорически отрицает все обвинения в свой адрес.

"Так что я хочу быть предельно ясным. Нам нужен такой подход, который обеспечивает возможность для улучшения отношений с Россией, если и когда Россия продемонстрирует, что настроена серьезно, что она хочет и может сотрудничать в интересах поддержки международного законодательства, а не его подрыва", - отметил Рааб.

Британский министр подчеркнул, что североатлантический альянс должен адаптироваться с точки зрения своей обороноспособности к российской "агрессии, враждебности и нарушению международного законодательства".

Четвертого марта в Солсбери были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. В Лондоне заявили, что к случившемуся причастна Россия, Москва это категорически отрицает.

Россия не раз предлагала провести совместное расследование инцидента, однако Лондон проигнорировал инициативу и отказал в доступе к Скрипалям. Также МИД уличил британского премьера Терезу Мэй во лжи. Так, она утверждала, что яд изготовили в России. Однако в лаборатории Портон-Даун это опровергли.

Позднее Лондон предъявил фотографии двух "подозреваемых в отравлении Скрипалей", утверждая, что это два офицера ГРУ – Александр Петров и Руслан Боширов. В Москве заявили, что эти имена России "ничего не говорят" и вновь призвали Британию перейти от обвинений и манипуляций к сотрудничеству.