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РИА Новости

В Омске жители перекрыли проезд машинам, объезжавшим стройку через дворы

17:04 12.10.2019
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкЗнак "Ремонт дороги"
Знак Ремонт дороги
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Знак "Ремонт дороги". Архивное фото
НОВОСИБИРСК, 12 окт – РИА Новости. Жители поселка Рыбачий в Омске, где недавно начали строить новую дорогу, в субботу перекрыли сквозной проезд машинам, которые объезжали перекрытый участок по их дворам, сообщают УМВД и мэрия города.
"Сегодня в полицию поступило сообщение от водителей о том, что местные жители перекрыли проезд. Прибывшими сотрудниками полиции движение транспорта было восстановлено. Сегодня и в ближайшие дни сотрудники ГИБДД будут осуществлять контроль над движением автомобилей на данном участке", - говорится в сообщении главка полиции.
В горадминистрации пояснили, что речь идет о сквозном проезде через поселок Рыбачий. В социальных сетях местные жители сообщают, что из-за перекрытия участка соседней улицы для ремонта весь транспортный поток направился через Рыбачий, что возмутило местных жителей.
"Обращаем внимание, что всякий большой ремонт несет за собой трудности и некие ограничения. Но неудобства ненадолго, а новая дорога, которая строится в данный момент, поможет разгрузить в дальнейшем улицы 70-летия Октября и Конева и облегчить передвижение на автомобильном и общественном транспорте жителям всего Левого берега", - сообщили в мэрии.
В горадминистрации принесли извинения жителям Левобережья и поселка Рыбачий за доставленные неудобства, а также сообщили, что в ближайшее время совместно с жителями будет разработан наиболее удобный вариант объезда на время ремонта.
Поселок Рыбачий находится в Левобережье Омска, он состоит в основном из частных домов.
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УМВД России по Омской областиОмскОбщество
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