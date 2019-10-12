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РИА Новости
Война в Сирии

Страны ЛАГ рассмотрят меры против Турции из-за операции в Сирии

17:02 12.10.2019
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© Sputnik / Hikmet DurgunСтягивание турецкой техники к границе с Сирией
Стягивание турецкой техники к границе с Сирией
© Sputnik / Hikmet Durgun
КАИР, 12 окт - РИА Новости. Главы МИД Лиги арабских государств (ЛАГ) договорились рассмотреть меры политического и экономического характера против Турции в связи операцией турецких вооруженных сил на севере Сирии.
"Совет ЛАГ на уровне глав МИД договорился рассмотреть принятие срочных мер для противостояния турецкой агрессии против Сирии, в том числе понижение уровня дипломатических отношений, прекращение военного сотрудничества", - говорится в заявлении панарабской организации по итогам экстренного заседания в Каире.
Также арабские страны могут пересмотреть отношения с Турцией в таких сферах как экономика, культура и туризм.
Кроме того, совет ЛАГ потребовал немедленного прекращения турецкой военной операции. "Нападение Турции представляет прямую угрозу национальной безопасности арабских стран, а также международным миру и безопасности… Турция должна незамедлительно и без всяких условий уйти с сирийской территории", - говорится в документе.
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* Террористическая организация, запрещенная в России.
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