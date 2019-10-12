Страны ЛАГ рассмотрят меры против Турции из-за операции в Сирии

КАИР, 12 окт - РИА Новости. Главы МИД Лиги арабских государств (ЛАГ) договорились рассмотреть меры политического и экономического характера против Турции в связи операцией турецких вооруженных сил на севере Сирии.

"Совет ЛАГ на уровне глав МИД договорился рассмотреть принятие срочных мер для противостояния турецкой агрессии против Сирии, в том числе понижение уровня дипломатических отношений, прекращение военного сотрудничества", - говорится в заявлении панарабской организации по итогам экстренного заседания в Каире.

Также арабские страны могут пересмотреть отношения с Турцией в таких сферах как экономика, культура и туризм.

Кроме того, совет ЛАГ потребовал немедленного прекращения турецкой военной операции. "Нападение Турции представляет прямую угрозу национальной безопасности арабских стран, а также международным миру и безопасности… Турция должна незамедлительно и без всяких условий уйти с сирийской территории", - говорится в документе.

Президент Турции Тайип Эрдоган 9 октября объявил о начале операции "Источник мира" на севере Сирии, направленной против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и террористической группировки "Исламское государство"*. Турецкая авиация в тот же день нанесла удары по городу Рас эль-Айн в сирийской провинции Хасеке. Авиаударам подвергся еще один сирийский город на границе с Турцией - Телль-Абъяд. Позднее было объявлено о начале наземной части операции.