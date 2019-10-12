СМИ назвали дату выхода новогоднего фильма "Как приручить дракона"

Викинги готовятся к празднику Сногглетогу — аналогу Рождества у католиков. Главный герой Иккинг решает напомнить жителям деревни с помощью театрального представления с чего начались отношения между людьми и драконами. Но, как обычно, у него ничего сразу не получается, и всех героев ждет множество захватывающих приключений.