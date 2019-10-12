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РИА Новости
Культура

СМИ назвали дату выхода новогоднего фильма "Как приручить дракона"

17:12 12.10.2019 (обновлено: 18:31 12.10.2019)
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© DreamWorks (2019)Постер мультфильма "Как приручить дракона: Возвращение домой"
Постер мультфильма Как приручить дракона: Возвращение домой
© DreamWorks (2019)
МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Праздничный выпуск анимационного фильма "Как приручить дракона" выйдет в декабре этого года на NBC, сообщает Popsugar.
Источник рассказал изданию, что в 30-минутном фильме действия развернется спустя десять после третьей части.
Викинги готовятся к празднику Сногглетогу — аналогу Рождества у католиков. Главный герой Иккинг решает напомнить жителям деревни с помощью театрального представления с чего начались отношения между людьми и драконами. Но, как обычно, у него ничего сразу не получается, и всех героев ждет множество захватывающих приключений.
Персонажей озвучат актеры из полнометражных фильмов "Как приручить дракона": Джей Барушель (Иккинг), Америка Феррера (Астрид), Джерард Батлер (Стоик) и другие.
Премьера новогоднего мультфильма запланирована на 3 декабря.
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