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РИА Новости

Саудовские СМИ сообщили подробности взрыва на иранском танкере

16:43 12.10.2019
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкГорода мира. Джидда
Города мира. Джидда
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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ДОХА, 12 окт - РИА Новости. Капитан иранского танкера, который в пятницу подвергся нападению недалеко от порта Джидды в Красном море, уведомил саудовскую пограничную службу о взрыве в передней части судна, но не отреагировал на попытки с ним связаться, сообщил в субботу представитель генерального управления пограничной службы Саудовскому агентству новостей SPA.
Ранее в пятницу стало известно, что иранский нефтяной танкер Sabiti был атакован в Красном море, в районе побережья Саудовской Аравии неподалеку от портового города Джидды, по нему было нанесено два ракетных удара, произошёл взрыв. Судно принадлежит дочерней структуре Национальной нефтяной компании Ирана - Национальной танкерной компании Ирана. Ситуация на судне находится под контролем, однако были повреждены два основных отсека с нефтью, откуда в итоге произошла утечка.
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"Около 11.47 по местному времени в пятницу на электронную почту наземной станции в Джидде пришло письмо от капитана танкера под иранским флагом, что передняя часть танкера подверглась удару, в результате чего случился разлив нефти в море из танкера и его хранилищ", - уточнил представитель службы.
По его словам, в результате анализа информации координационным центром с целью оказания помощи терпящему бедствие судну стало ясно, что танкер продолжает свой путь и удалился на 67 миль к юго-западу от порта Джидды, при этом он закрыл транспондеры и не отвечал на попытки связаться с ним из центра.
Когда пограничные службы Саудовской Аравии примерно через четыре часа проверили местоположение танкера, то оказалось, что он удалился от Джидды еще на 12 миль и плыл со скоростью более 17 километров в час.
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Взрыв на иранском танкере в Красном мореКрасное мореСаудовская АравияДжиддаИранВ мире
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