Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-12T19:43Z
https://ria.ru/20191012/1559708589.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/154956/51/1549565199_0:119:3139:1884_1036x0_80_0_0_1501a693ab113e2b81bdabd53f752aae.jpg
РИА Новости
Война в Сирии

Германия прекратит экспорт оружия в Турцию из-за операции в Сирии

16:22 12.10.2019 (обновлено: 19:43 12.10.2019)
1251
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Германии Хайко Маас
Министр иностранных дел Германии Хайко Маас
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Министр иностранных дел Германии Хайко Маас. Архивное фото
БЕРЛИН, 12 окт - РИА Новости. Правительство Германии не будет выдавать разрешения на новые поставки вооружений Турции из-за турецкой военной операции в Сирии, заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас.
"Ввиду турецкой военной операции на северо-востоке Сирии федеральное правительство не будет выдавать разрешения на новые поставки продукции оборонного комплекса, которые могут быть задействованы Турцией в Сирии", - заявил Маас в интервью Bild am Sonntag.
Турецкие военные на границе с Сирией
9 октября, 17:22РИА Новости
Турецкий гамбит. Зачем Анкара ввела войска на север Сирии
Он добавил, что правительство ФРГ с 2016 года проводит жесткую линию в экспорте вооружений Турции, особенно после турецкой военной операции в сирийском Африне. Таким образом, теперь Германия впервые вводит эмбарго на экспорт новых вооружений Турции, добавляет Bild am Sonntag.
Ранее Масс резко осудил решение Турции начать военную операцию в Сирии, призвав остановить ее и отметив риск дестабилизации региона и восстановления позиций террористической организации "Исламское государство"*.
Президент Турции Тайип Эрдоган 9 октября объявил о начале операции "Источник мира" на севере Сирии, направленной против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и террористической группировки "Исламское государство"*. Турецкая авиация в тот же день нанесла удары по городу Рас эль-Айн и ряду других сирийских городов на границе двух стран. Позднее было объявлено о начале наземной части операции. Сирийские власти неоднократно осуждали оккупационную политику Турции на севере Сирии. Россия заявила, что Турции необходимо избегать действий, которые могут встать на пути урегулирования сирийского конфликта, продолжающегося с 2011 года.
* запрещенная в России террористическая организация.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
10 октября, 10:58Война в Сирии
Эрдоган объяснил, почему Турция имеет право проводить операцию в Сирии
29110005
Обсудить 6
Война в СирииВоенная операция Турции в СирииВойна в СирииХайко МаасМИД ГерманииГерманияТурцияСирияВ мире
Рекомендуем
Президент РФ Владимир Путин
Путин призвал освободить Сирию от иностранных военных
РИА
Новости
Турецкие военный у города Рас-эль-Айн на северо-востоке Сирии. 12 октября 2019
Источник: Россия не поддержала заявление СБ ООН по операции Турции в Сирии
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко
Глава МИД Украины попросит ЕС "дожать" Россию в вопросе Донбасса
Стягивание турецкой техники к границе с Сирией
В Париже проходит акция против военной операции Турции в Сирии
Лента
новостей
Граница Акчакале – Тель Абьяд
ЛАГ призвала Турцию незамедлительно вывести войска из Сирии
Граница Акчакале – Тель Абьяд
Сирийские курды попросили поддержки у Египта
Дым от бомбардировок над городом Рас эль-Айн на северо-востоке Сирии. 11 октября 2019
Турция и сирийская оппозиция взяли под контроль город Рас эль-Айн
Доминик Рааб
Глава МИД Британии призвал НАТО адаптироваться к "российской агрессии"
Граница Акчакале – Тель Абьяд
В Турции рассказали о судьбе захваченных в Сирии боевиков ИГ*
Учебно-боевой пуск баллистической ракеты Тополь-М с космодрома Плесецк
Путин: Россия создаст комплексы, способные преодолеть любую систему ПРО
Официальное оглашение итогов Архиерейского собора Элладской церкви в Греции
РПЦ прокомментировала решение Элладской церкви по автокефалии Украины
Города мира. Джидда
Саудовские СМИ сообщили подробности взрыва на иранском танкере
Стягивание турецкой техники к границе с Сирией
Страны ЛАГ рассмотрят меры против Турции из-за операции в Сирии
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:38Эрдоган продолжит операцию в Сирии до устранения угрозы РПК и ИГ*
01:08Почти 20 тысяч курдов вышли на митинги в ФРГ против операции Турции в САР
00:55Офисы газеты и телеканала подверглись нападению в столице Эквадора
00:40ЕС предложили рецепт, как не превратиться в "задний двор" мировой политики
00:36Комендантский час в Кито запер туристов в гостиницах и аэропорту
00:31В мире отмечают день рождения "битломании"
00:24В Екатеринбурге пройдет опрос о месте возведения храма
00:21В Саратове пройдет прощание с убитой девочкой
00:20Иудеи уходят "жить в шалашах" - в воскресенье начинают праздновать Суккот
00:19Несколько полицейских погибли в Кении при подрыве взрывного устройства
00:08Представители украинской диаспоры из нескольких стран прибывают в Крым
00:07Тунис выберет своего президента во втором туре
00:01В центре Москвы в ресторане произошла драка со стрельбой
23:59Полиция в Брюсселе применила спецсредства для разгона экоактивистов
23:47Турция осудила ЛАГ за заявление об операции в Сирии
23:43Выставка костюмов русских дизайнеров открылась на станции "Воробьевы горы"
23:37В Калифорнии запретят продажу меха и использование животных в цирках
23:27Джонсон призвал Эрдогана прекратить операцию в Сирии
23:08Саудовская Аравия подтвердила прибытие американских военных
23:08СК завел дело после гибели пяти человек при пожаре Бурятии
Лента новостейМолния