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РИА Новости

Глава МИД Украины попросит ЕС "дожать" Россию в вопросе Донбасса

16:20 12.10.2019 (обновлено: 22:32 12.10.2019)
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Украины Вадим Пристайко
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
КИЕВ, 12 окт — РИА Новости. Глава МИД Украины Вадим Пристайко намерен на заседании Совета министров ЕС по иностранным делам призвать партнеров "дожать" Россию в вопросе урегулирования конфликта в Донбассе.
По словам дипломата, сейчас Киев "идет на определенные довольно болезненные шаги, на которые часть общества реагирует акциями протеста". Пристайко заявил, что эти решения украинских властей не должны "просто зависнуть в воздухе". Глава МИД подчеркнул, что Евросоюз "должен подставить плечо" и поддержать эти меры.
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"Потому что если вы сейчас не дожмете Россию, ситуация откатится назад до состояния военного противостояния, то есть мы снова начнем баррикадироваться", — сказал Пристайко в интервью агентству "Укринформ".
Он отметил, что Киев также ждет от Москвы шагов "навстречу по восстановлению суверенитета над оккупированным Донбассом".
В начале октября контактная группа по Украине согласовала "формулу Штайнмайера", которая подразумевает проведение выборов на неподконтрольных Киеву территориях в Донецкой и Луганской областях по законам Украины. После этого, если наблюдатели ОБСЕ признают, что выборы соответствуют стандартам организации, в силу вступает закон об особом статусе Донбасса.
На фоне подписания "формулы" в некоторых украинских городах прошли протестные акции.
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Вадим ПристайкоМИД УкраиныЕвросоюзУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Не будет никакого суверенитета,пока все кто убивал детей и стариков Донбасса не понесут сурового наказания...
12 октября, 16:20
sslava8102008
16300004
Владимир Владимирович, когда уже мы дожмем Украину в урегулирование ситуации на Донбассе? Сколько еще они могут убивать русских людей?! Где решительность 08.08.2008 ?
12 октября, 17:54
СНСтепан Новгородцев
9601407
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