Глава МИД Украины попросит ЕС "дожать" Россию в вопросе Донбасса

КИЕВ, 12 окт — РИА Новости. Глава МИД Украины Вадим Пристайко намерен на заседании Совета министров ЕС по иностранным делам призвать партнеров "дожать" Россию в вопросе урегулирования конфликта в Донбассе.

По словам дипломата, сейчас Киев "идет на определенные довольно болезненные шаги, на которые часть общества реагирует акциями протеста". Пристайко заявил, что эти решения украинских властей не должны "просто зависнуть в воздухе". Глава МИД подчеркнул, что Евросоюз "должен подставить плечо" и поддержать эти меры.

"Потому что если вы сейчас не дожмете Россию, ситуация откатится назад до состояния военного противостояния, то есть мы снова начнем баррикадироваться", — сказал Пристайко в интервью агентству "Укринформ"

Он отметил, что Киев также ждет от Москвы шагов "навстречу по восстановлению суверенитета над оккупированным Донбассом".

В начале октября контактная группа по Украине согласовала "формулу Штайнмайера", которая подразумевает проведение выборов на неподконтрольных Киеву территориях в Донецкой и Луганской областях по законам Украины. После этого, если наблюдатели ОБСЕ признают, что выборы соответствуют стандартам организации, в силу вступает закон об особом статусе Донбасса.