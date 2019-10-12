В Париже проходит акция против военной операции Турции в Сирии

ПАРИЖ, 12 окт - РИА Новости, Людмила Орищенко. Акция против военной операции Турции в Сирии и в поддержку курдов на севере САР проходит в Париже, в числе звучащих на митинге требований - введение санкций против турецкого президента Тайипа Эрдогана, передает корреспондент РИА Новости.

Участники акции, среди которых курды, живущие во Франции, собрались в субботу днем на площади Республики.

"Защитим Рожаву (Сирийский Курдистан - ред.)", - скандируют пришедшие на акцию. У многих в руках - флаги, на которых написано "Свободу Абдулле Оджалану". Оджалан, основатель запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана, с 1999 года отбывает пожизненное наказание в турецкой тюрьме.

Манифестацию поддержали ряд французских профсоюзов и политиков, в том числе национальный секретарь Французской коммунистической партии (PCF) Фабьен Руссель, члены партии "Непокорившаяся Франция" и другие.

"Мы призываем все политические партии, профсоюзы, ассоциации и всех лиц, ценящих демократию, справедливость и мир, поднять свой голос против военной агрессии, противоречащей любой морали и закону", - говорится в коммюнике Курдского демократического совета во Франции (CDK-F), который выступил организатором акции.

CDK-F также призывает ООН установить особую воздушную зону на севере Сирии и немедленно предпринять меры, необходимые для защиты гражданского населения в регионе. Также Курдский совет просит международные и европейские организации ввести дипломатические и экономические санкции против президента Турции Тайипа Эрдогана, чтобы прекратить военную операцию Турцию на севере Сирии. Кроме того, организация призывает Францию развернуть войска на турецко-сирийской границе, чтобы "остановить вторжение Турции и защитить гражданское население".

Текст коммюнике был зачитан организаторами в начале акции.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон жестко осудил операцию Турции в Сирии, призвав к ее скорейшему завершению.

Эрдоган 9 октября объявил о начале операции "Источник мира" на севере Сирии, направленной против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и террористической группировки "Исламское государство"*. Турецкая авиация в тот же день нанесла удары по городу Рас эль-Айн и ряду других сирийских городов на границе двух стран. Позднее было объявлено о начале наземной части операции. Сирийские власти неоднократно осуждали оккупационную политику Турции на севере Сирии. Россия заявила, что Турции необходимо избегать действий, которые могут встать на пути урегулирования сирийского конфликта, продолжающегося с 2011 года.