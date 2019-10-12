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РИА Новости
Религия и мировоззрение

Элладская церковь дала архиепископу право решить вопрос автокефалии Украины

16:09 12.10.2019
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкПатриарх Варфоломей
Патриарх Варфоломей
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
Патриарх Варфоломей. Архивное фото
АФИНЫ, 12 окт - РИА Новости. Элладская церковь признала право патриарха Константинопольского предоставлять автокефалию и передала архиепископу Афинскому и всей Греции Иеронима право принимать дальнейшие решения по автокефалии церкви Украины, текст решения зачитал митрополит Навпактский Иерофей.
С докладом выступил архиепископ Иероним, в обсуждении участвовали 33 архиерея.
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По словам Иерофея, на синоде семь митрополитов предложили отложить решение вопроса. Иерофей ушёл от ответа на прямой вопрос, означает ли это решение признание автокефалии, вновь повторив, что признано право патриарха давать автокефалию.
"Мы признаём не томос об автокефалии, а право выдавать его", - сказал он.
На вопрос о том, какой реакции от РПЦ ожидает Элладская церковь, митрополит сказал, что не может решать за неё. Он также заявил, что не считает решение греческой церкви ведущим к дальнейшему расколу.
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Религия и мировоззрениеЭлладская православная церковьВарфоломей I (Патриарх Константинопольский)Русская православная церковьАфиныКиевУкраинаВ мире
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