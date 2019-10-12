Элладская церковь дала архиепископу право решить вопрос автокефалии Украины

АФИНЫ, 12 окт - РИА Новости. Элладская церковь признала право патриарха Константинопольского предоставлять автокефалию и передала архиепископу Афинскому и всей Греции Иеронима право принимать дальнейшие решения по автокефалии церкви Украины, текст решения зачитал митрополит Навпактский Иерофей.

С докладом выступил архиепископ Иероним, в обсуждении участвовали 33 архиерея.

По словам Иерофея, на синоде семь митрополитов предложили отложить решение вопроса. Иерофей ушёл от ответа на прямой вопрос, означает ли это решение признание автокефалии, вновь повторив, что признано право патриарха давать автокефалию.

"Мы признаём не томос об автокефалии, а право выдавать его", - сказал он.