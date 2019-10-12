В Японии два человека погибли от тайфуна

ТОКИО, 12 окт – РИА Новости. Число погибших от тайфуна в Токио возросло до двух, пропали без вести три человека, более 50 человек получили ранения, сообщила телекомпания Число погибших от тайфуна в Токио возросло до двух, пропали без вести три человека, более 50 человек получили ранения, сообщила телекомпания NHK

В 18 префектурах к этому часу травмы различной степени тяжести получил 51 человек. В префектуре Тиба в перевернутом грузовике найден мужчина, в больнице была зафиксирована его смерть. В префектуре Гумма в результате оползня числились пропавшими без вести три человека, сейчас один из них обнаружен погибшим. В префектуре Сидзуока также один человек числится пропавшим без вести.

Для 11 миллионов человек в Японии власти объявили или рекомендовали эвакуацию. Объявление распространяется, когда существует угроза жизни и здоровью. Рекомендация дается в более легких случаях и носит, скорее, предупредительный характер. В частности, такая рекомендация эвакуироваться была распространена в районе, где находится корпункт РИА Новости. Ранее в 12 префектурах, включая Токио, был объявлен наивысший уровень опасности из-за ливней. Впервые наивысший уровень опасности был объявлен не только для окраин города, но и для всех 23 центральных районов.