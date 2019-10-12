Тетя убитой в Саратове девочки ответила на призывы вернуть смертную казнь

МОСКВА, 12 окт – РИА Новости. Тетя убитой в Саратове девятилетней девочки Ирина Кулясова призналась, что она и ее родные не хотели бы отмены в России моратория на смертную казнь.

Кулясова отметила, что наказанием для убившего ее племянницу преступника должно стать пожизненное заключение.

"Про смертную казнь, чтобы этот случай стал прецедентом, наверное, я бы не хотела. Как сейчас многие пишут "смерть — за смерть ребёнка", мы бы этого не хотели", — сказала она в комментарии RT.

Ранее с предложениями о возвращении высшей меры наказания выступили депутаты ГД от Саратовской области, запустившие голосование по этому вопросу в Сети. Также в поддержку этой инициативы лидер КПРФ Геннадий Зюганов.

Девятилетняя девочка пропала 9 октября. В тот же день МВД и волонтеры отряда "Лиза Алерт" приступили к поискам. В ночь на 11 октября школьницу нашли мертвой.