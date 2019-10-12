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РИА Новости
Война в Сирии

Глава МИД Ливана призвал вернуть Сирию в ЛАГ

15:45 12.10.2019 (обновлено: 15:46 12.10.2019)
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкГлава МИД Ливана Джебран Бассиль
Глава МИД Ливана Джебран Бассиль
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
КАИР, 12 окт - РИА Новости. Глава МИД Ливана Джебран Бассиль призвал страны-члены Лиги арабских государств (ЛАГ) восстановить полноценное членство Сирии в панарабской организации на фоне турецкой военной операции против этой арабской страны.
"Разве не настал момент, когда Сирия должна вернуться в ЛАГ… Или нам следует ждать разрешения от кого-то еще?" - сказал министр, выступая на открытии экстренного заседания панарабской организации в связи с военной операции турецкой армии на территории Сирии. По его словам, возвращение Сирии в ЛАГ должно стать "арабским ответом на турецкую агрессию".
Членство Сирии в ЛАГ было заморожено в ноябре 2011 года, после начала вооруженного конфликта в стране. Ряд арабских стран отозвали своих послов из Дамаска. Руководство Сирии тогда заявило, что не принимает решение арабских министров о приостановке участия в работе панарабской организации, считая его незаконным. При этом ЛАГ фактически не принимала участия в переговорах по урегулированию в Сирии, несмотря на то, что речь идет о ключевой стране арабского мира.
В начале сентября главы МИД арабских стран на очередном заседании в Каире неофициально обсуждали вопрос о восстановлении участия Сирии в работе ЛАГ, однако окончательного решения по этому вопросу не приняли.
Турецкие военные на границе с Сирией
9 октября, 17:22РИА Новости
Турецкий гамбит. Зачем Анкара ввела войска на север Сирии
Турецкая авиация начала в среду военную операцию "Источник мира" против курдских формирований на северо-востоке Сирии, нанеся авиаудары по городу Рас эль-Айн в провинции Хасеке. Ударам турецкой авиации в среду подвергся еще один сирийский город на границе с Турцией – Телль-Абъяд. Ряд арабских стран уже выступили с резким осуждением этой операции.
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Война в СирииВоенная операция Турции в СирииМИД ЛиванаЛига арабских государствСирияЛиванВ мире
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