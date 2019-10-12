Глава МИД Ливана призвал вернуть Сирию в ЛАГ

КАИР, 12 окт - РИА Новости. Глава МИД Ливана Джебран Бассиль призвал страны-члены Лиги арабских государств (ЛАГ) восстановить полноценное членство Сирии в панарабской организации на фоне турецкой военной операции против этой арабской страны.

"Разве не настал момент, когда Сирия должна вернуться в ЛАГ… Или нам следует ждать разрешения от кого-то еще?" - сказал министр, выступая на открытии экстренного заседания панарабской организации в связи с военной операции турецкой армии на территории Сирии. По его словам, возвращение Сирии в ЛАГ должно стать "арабским ответом на турецкую агрессию".

Членство Сирии в ЛАГ было заморожено в ноябре 2011 года, после начала вооруженного конфликта в стране. Ряд арабских стран отозвали своих послов из Дамаска. Руководство Сирии тогда заявило, что не принимает решение арабских министров о приостановке участия в работе панарабской организации, считая его незаконным. При этом ЛАГ фактически не принимала участия в переговорах по урегулированию в Сирии, несмотря на то, что речь идет о ключевой стране арабского мира.

В начале сентября главы МИД арабских стран на очередном заседании в Каире неофициально обсуждали вопрос о восстановлении участия Сирии в работе ЛАГ, однако окончательного решения по этому вопросу не приняли.