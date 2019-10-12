В Забайкалье обеспечили жильем пострадавшие от апрельских пожаров семьи

ЧИТА, 12 окт – РИА Новости. Власти Забайкалья обеспечили жильем все 125 семей, пострадавших в результате апрельских степных пожаров, сообщила пресс-служба губернатора.

Степные пожары в Забайкалье начались 19 апреля и распространились из-за штормового ветра. Пожары охватили юг и юго-восток края, 17 населенных пунктов оказались в огне. В результате степных пожаров 19-20 апреля в Ононском, Борзинском, Александрово-Заводском, Агинском районах Забайкалья огнем было уничтожено более 100 жилых помещений. Президент РФ Владимир Путин в апреле подписал указ о завершении всех восстановительных мероприятий до 15 октября.

"Сто двадцать пять забайкальских семей, потерявших жилье в результате чрезвычайной ситуации 2019 года, празднуют новоселье. Одни в новых домах, другие - в квартирах. Обеспечение людей жильем велось по указу президента Российской Федерации Владимира Путина", – говорится в сообщении.

Отмечается, что губернатор Забайкальского края Александр Осипов лично контролирует процесс восстановления объектов, пострадавших в результате чрезвычайной ситуации. "В настоящее время в крае завершилось строительство и приобретение жилья для всех семей. Пять из них пожелали остаться на прежних местах жительства. Один дом построен в селе Горда Приаргунского района. Четыре семьи получили ключи от нового жилья из рук губернатора региона Александра Осипова в селе Тасырхой Борзинского района", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, большинство пострадавших выбрали вариант получения готового нового жилья в любом из районов края. Немалая часть людей переехали в Читу или окрестности забайкальской столицы.

И.о. зампреда правительства региона Андрей Гурулев отметил, что ликвидация последствий ЧС в Забайкалье идет планомерно и в короткие сроки.