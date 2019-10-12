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РИА Новости

В Забайкалье обеспечили жильем пострадавшие от апрельских пожаров семьи

15:38 12.10.2019
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© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкДым от лесного пожара у поселка Маккавеево Забайкальского края
Дым от лесного пожара у поселка Маккавеево Забайкальского края
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Перейти в фотобанк
ЧИТА, 12 окт – РИА Новости. Власти Забайкалья обеспечили жильем все 125 семей, пострадавших в результате апрельских степных пожаров, сообщила пресс-служба губернатора.
Степные пожары в Забайкалье начались 19 апреля и распространились из-за штормового ветра. Пожары охватили юг и юго-восток края, 17 населенных пунктов оказались в огне. В результате степных пожаров 19-20 апреля в Ононском, Борзинском, Александрово-Заводском, Агинском районах Забайкалья огнем было уничтожено более 100 жилых помещений. Президент РФ Владимир Путин в апреле подписал указ о завершении всех восстановительных мероприятий до 15 октября.
"Сто двадцать пять забайкальских семей, потерявших жилье в результате чрезвычайной ситуации 2019 года, празднуют новоселье. Одни в новых домах, другие - в квартирах. Обеспечение людей жильем велось по указу президента Российской Федерации Владимира Путина", – говорится в сообщении.
Отмечается, что губернатор Забайкальского края Александр Осипов лично контролирует процесс восстановления объектов, пострадавших в результате чрезвычайной ситуации. "В настоящее время в крае завершилось строительство и приобретение жилья для всех семей. Пять из них пожелали остаться на прежних местах жительства. Один дом построен в селе Горда Приаргунского района. Четыре семьи получили ключи от нового жилья из рук губернатора региона Александра Осипова в селе Тасырхой Борзинского района", - говорится в сообщении.
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По данным пресс-службы, большинство пострадавших выбрали вариант получения готового нового жилья в любом из районов края. Немалая часть людей переехали в Читу или окрестности забайкальской столицы.
И.о. зампреда правительства региона Андрей Гурулев отметил, что ликвидация последствий ЧС в Забайкалье идет планомерно и в короткие сроки.
"Все, кто во время пожаров потерял дом, сейчас полностью обеспечены жильем. Также построены 84 чабанских стоянки, остальные в работе. В настоящее время важно заниматься и профилактикой. Разработана программа противопожарной безопасности населенных пунктов, чабанских стоянок и других сооружений", - приводит пресс-служба слова Гурулева.
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