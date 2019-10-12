Росздравнадзор проведет проверку в "Артеке" из-за смерти ребенка

МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Росздравнадзор проверит качество оказания медицинской помощи после смерти ребенка, отдыхавшего в международном детском центре "Артек" в Крыму, сообщается на сайте Минздрава России.
Ранее старший помощник руководителя крымского управления СК РФ Ольга Постнова сообщила, что ребенок из Санкт-Петербурга, отдыхавший в международном детском центре "Артек" в Крыму, скончался в больнице от пневмонии, возбуждено уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности.
"Министр здравоохранения Российской Федерации Вероника Скворцова поручила Федеральной службе по надзору в сфере здравоохранения провести проверку качества оказания медицинской помощи в международном детском центре "Артек" в связи с гибелью 12-летнего ребенка",- сообщает Минздрав.