Росздравнадзор проведет проверку в "Артеке" из-за смерти ребенка

Ранее старший помощник руководителя крымского управления СК РФ Ольга Постнова сообщила, что ребенок из Санкт-Петербурга, отдыхавший в международном детском центре "Артек" в Крыму, скончался в больнице от пневмонии, возбуждено уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности.