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РИА Новости

Росздравнадзор проведет проверку в "Артеке" из-за смерти ребенка

15:32 12.10.2019
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© РИА Новости / Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанкДети в МДЦ "Артек"
Дети в МДЦ Артек
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Росздравнадзор проверит качество оказания медицинской помощи после смерти ребенка, отдыхавшего в международном детском центре "Артек" в Крыму, сообщается на сайте Минздрава России.
Ранее старший помощник руководителя крымского управления СК РФ Ольга Постнова сообщила, что ребенок из Санкт-Петербурга, отдыхавший в международном детском центре "Артек" в Крыму, скончался в больнице от пневмонии, возбуждено уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности.
"Министр здравоохранения Российской Федерации Вероника Скворцова поручила Федеральной службе по надзору в сфере здравоохранения провести проверку качества оказания медицинской помощи в международном детском центре "Артек" в связи с гибелью 12-летнего ребенка",- сообщает Минздрав.
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АртекРосздравнадзорВероника СкворцоваКрымОбщество
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