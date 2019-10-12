В Кремле прокомментировали идею возвращения смертной казни

МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. В Кремле не обсуждают возможность возвращения смертной казни, заявил РИА Новости пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Так он прокомментировал общественную дискуссию об отмене моратория на смертную казнь, которая началась после убийства в Саратове девятилетней девочки.

Девочка пропала утром 9 октября, после того как вышла из дома в школу. Поисками занимались полиция, волонтеры отряда "Лиза Алерт", спасатели и добровольцы. В ночь на 11 октября девочку нашли мертвой.

Позже стало известно о задержании подозреваемого — это 35-летний местный житель, ранее судимый. СМИ сообщали, что полицейским пришлось вести его сквозь толпу, которая хотела устроить самосуд.

Мужчина признался в преступлении. Из его показаний следует, что он поселился в заброшенном гараже, а девочку убил, опасаясь, что она расскажет об этом взрослым.