Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-12T19:05Z
https://ria.ru/20191012/1559707602.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/155572/66/1555726658_0:0:2812:1581_1036x0_80_0_0_f26b33051730c79c3af3eba6c9bb54d7.jpg
РИА Новости

В Кремле прокомментировали идею возвращения смертной казни

15:30 12.10.2019 (обновлено: 19:05 12.10.2019)
92987
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. В Кремле не обсуждают возможность возвращения смертной казни, заявил РИА Новости пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Так он прокомментировал общественную дискуссию об отмене моратория на смертную казнь, которая началась после убийства в Саратове девятилетней девочки.
Геннадий Зюганов
11 октября, 16:44РИА Новости
Зюганов предложил ввести смертную казнь для убийц женщин и детей
Девочка пропала утром 9 октября, после того как вышла из дома в школу. Поисками занимались полиция, волонтеры отряда "Лиза Алерт", спасатели и добровольцы. В ночь на 11 октября девочку нашли мертвой.
Позже стало известно о задержании подозреваемого — это 35-летний местный житель, ранее судимый. СМИ сообщали, что полицейским пришлось вести его сквозь толпу, которая хотела устроить самосуд.
Мужчина признался в преступлении. Из его показаний следует, что он поселился в заброшенном гараже, а девочку убил, опасаясь, что она расскажет об этом взрослым.
После этого резонансного случая в интернете начали собирать подписи под петицией с предложением вернуть смертную казнь. Эту идею также поддержали депутаты Госдумы от Саратовской области, однако их коллеги призвали не решать подобные вопросы в столь напряженной обстановке.
Жители Саратова попытались заблокировать полицейский автомобиль
11 октября, 13:49РИА Новости
"Испугался разоблачения". Кем оказался убийца девочки из Саратова
1976912116492
Обсудить 166
Убийство девочки в СаратовеДмитрий ПесковРоссияОбщество
Популярные комментарии
За коррупцию - точно не примут.
12 октября, 16:04
eewg1en
12141407
Явно надо иметь больше одной извилины в мозгах известного места, что бы отрицать единое правовое поле Устава Союзного государства РФ и РБ где смертную казнь УК РБ регулярно применяют.
12 октября, 15:36
РКРоманов Князь-мономах
103210011
Рекомендуем
Цветы и портреты жертв нападения на Керченский политехнический колледж
Число жертв трагедии в керченском колледже выросло до 21 человека
РИА
Новости
Денис Кухарев
В Екатеринбурге трое человек напали на чемпиона мира по карате
Актриса Анастасия Заворотнюк на показе капсульной коллекции Ermanno Scervino for Bosco на открытии обновленного бутика Ermanno Scervino в ГУМе
В Instagram Анастасии Заворотнюк опубликовано новое фото
Михаил Туватин, подозреваемый в убийстве девятилетней девочки в Саратове, во время допроса
Мать подозреваемого в убийстве девочки из Саратова вступилась за сына
Лента
новостей
Космонавт Алексей Леонов
Умер советский космонавт Алексей Леонов
Турецкие военный у города Рас-эль-Айн на северо-востоке Сирии. 12 октября 2019
Источник: Россия не поддержала заявление СБ ООН по операции Турции в Сирии
Актер Казанского ТЮЗа Арсений Курченков
Актер Казанского ТЮЗа умер на сцене во время спектакля
Анастасия Заворотнюк
Дочь Заворотнюк объяснила, почему семья не рассказывает о здоровье актрисы
Учебно-боевой пуск баллистической ракеты Тополь-М с космодрома Плесецк
Путин: Россия создаст комплексы, способные преодолеть любую систему ПРО
Тайфун Хагибис в Японии. 12 октября 2019
Опубликовано видео разрушительных последствий тайфуна в Японии
Дедушка с внуком на прогулке
Ученые рассказали, какая опасность может скрываться в медленной ходьбе
Официальное оглашение итогов Архиерейского собора Элладской церкви в Греции
РПЦ прокомментировала решение Элладской церкви по автокефалии Украины
Михаил Туватин, подозреваемый в убийстве девятилетней девочки в Саратове, во время допроса
Отец предполагаемого убийцы девочки в Саратове заявил, что тот "ему никто"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:54Военные запретили передвижение по Эквадору на 24 часа
01:38Эрдоган продолжит операцию в Сирии до устранения угрозы РПК и ИГ*
01:08Почти 20 тысяч курдов вышли на митинги в ФРГ против операции Турции в САР
00:55Офисы газеты и телеканала подверглись нападению в столице Эквадора
00:40ЕС предложили рецепт, как не превратиться в "задний двор" мировой политики
00:36Комендантский час в Кито запер туристов в гостиницах и аэропорту
00:31В мире отмечают день рождения "битломании"
00:24В Екатеринбурге пройдет опрос о месте возведения храма
00:21В Саратове пройдет прощание с убитой девочкой
00:20Иудеи уходят "жить в шалашах" - в воскресенье начинают праздновать Суккот
00:19Несколько полицейских погибли в Кении при подрыве взрывного устройства
00:08Представители украинской диаспоры из нескольких стран прибывают в Крым
00:07Тунис выберет своего президента во втором туре
00:01В центре Москвы в ресторане произошла драка со стрельбой
23:59Полиция в Брюсселе применила спецсредства для разгона экоактивистов
23:47Турция осудила ЛАГ за заявление об операции в Сирии
23:43Выставка костюмов русских дизайнеров открылась на станции "Воробьевы горы"
23:37В Калифорнии запретят продажу меха и использование животных в цирках
23:27Джонсон призвал Эрдогана прекратить операцию в Сирии
23:08Саудовская Аравия подтвердила прибытие американских военных
Лента новостейМолния