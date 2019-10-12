Глава МИД Украины заявил о напряжении в отношениях с Германией и Францией

КИЕВ, 12 окт – РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что публикация телефонного разговора президента Украины Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом создала "определенное напряжение" в отношениях с Францией и Германией.
"Мне кажется, со стороны наших западных партнеров здесь присутствует несколько преувеличенная эмоциональная составляющая. Обида не вылилась в какие-то радикальные формы, но определенное напряжение все-таки ощущается", - заявил Пристайко в интервью агентству "Укринформ", опубликованном в субботу.
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При этом министр не верит, что "лидеры стран такие тонкокожие". "Скорее, здесь имеет место некоторая наигранность и определенное желание использовать этот момент", - отметил глава украинского МИД.
Также Пристайко считает, что после публикации в США разговоров двух президентов "дипломатия столкнулась с совершенно новой реальностью", к которой нужно адаптироваться.
Ранее Белый дом опубликовал стенограмму состоявшегося 25 июля разговора лидеров США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского. Президент Украины Владимир Зеленский в разговоре с президентом США Дональдом Трампом, состоявшемся в конце июля, сетовал на то, что Германия и Франция не соблюдали санкции против России. В начале этого разговора Трамп указал Зеленскому на то, что США помогают Украине значительно больше, чем европейские страны. На это Зеленский заявил, что согласен с Трампом не "на 100%, даже на 1000%". Более того, он упомянул, что подобные претензии он лично озвучил и президенту Франции Эммануэлю Макрону и канцлеру Германии Ангеле Меркель.