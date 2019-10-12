Глава МИД Украины заявил о напряжении в отношениях с Германией и Францией

КИЕВ, 12 окт – РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что публикация телефонного разговора президента Украины Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом создала "определенное напряжение" в отношениях с Францией и Германией.

"Мне кажется, со стороны наших западных партнеров здесь присутствует несколько преувеличенная эмоциональная составляющая. Обида не вылилась в какие-то радикальные формы, но определенное напряжение все-таки ощущается", - заявил Пристайко в интервью агентству " Укринформ ", опубликованном в субботу.

При этом министр не верит, что "лидеры стран такие тонкокожие". "Скорее, здесь имеет место некоторая наигранность и определенное желание использовать этот момент", - отметил глава украинского МИД.

Также Пристайко считает, что после публикации в США разговоров двух президентов "дипломатия столкнулась с совершенно новой реальностью", к которой нужно адаптироваться.