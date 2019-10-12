Пушков ответил Трампу в Twitter на заявление "о худшем решении США"

Ранее глава Белого дома заявил, что отправка войск на Ближний Восток обошлась Вашингтону в восемь триллионов долларов и тысячи погибших и раненых американских солдат, а также в миллионы жизней "людей с другой стороны". Он назвал это решение "худшим в истории страны" и заявил о постепенном выводе войск. Тогда же он заявил об уходе американского контингента из Сирии.