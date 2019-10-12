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РИА Новости

Пушков ответил Трампу в Twitter на заявление "о худшем решении США"

15:20 12.10.2019 (обновлено: 16:54 12.10.2019)
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© РИА Новости / Владимир ТрефиловПредседатель Временной комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков во время пресс-конференции в ММПЦ МИА "Россия сегодня". 11 июля 2019
Председатель Временной комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков во время пресс-конференции в ММПЦ МИА Россия сегодня. 11 июля 2019
© РИА Новости / Владимир Трефилов
МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа о "худшем решении в американской истории".
Ранее глава Белого дома заявил, что отправка войск на Ближний Восток обошлась Вашингтону в восемь триллионов долларов и тысячи погибших и раненых американских солдат, а также в миллионы жизней "людей с другой стороны". Он назвал это решение "худшим в истории страны" и заявил о постепенном выводе войск. Тогда же он заявил об уходе американского контингента из Сирии.
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Пушков отметил, что мир хотел бы увидеть последствия такого заявления.
"Вместо этого США отправляют три тысячи солдат в Саудовскую Аравию вместе с истребителями и так далее. Похоже, что "худшее в истории решение" может повториться при президенте, который сам против него выступает", — написал Пушков в Twitter.
Накануне представитель пресс-службы Пентагона Джонатан Хоффман объявил о решении министра обороны США Марка Эспера отправить в Саудовскую Аравию три тысячи солдат, а также две эскадрильи истребителей, экспедиционное авиакрыло и наземный противоракетный комплекс THAAD.
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Война в СирииTHAADДональд ТрампМинистерство обороны СШААлексей ПушковСаудовская АравияСирияСШАВ мире
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