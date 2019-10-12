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РИА Новости

В Нью-Йорке четыре человека погибли при стрельбе

15:19 12.10.2019 (обновлено: 17:31 12.10.2019)
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© AP Photo / Jeenah MoonПолиция Нью-Йорка на месте стрельбы в Бруклине, Нью-Йорк. 12 октября 2019
Полиция Нью-Йорка на месте стрельбы в Бруклине, Нью-Йорк. 12 октября 2019
© AP Photo / Jeenah Moon
Полиция Нью-Йорка на месте стрельбы в Бруклине, Нью-Йорк. 12 октября 2019
МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Жертвами стрельбы в Нью-Йорке стали четыре человека, трое получили серьезные ранения, сообщает газета New York Post со ссылкой на власти.
По данным издания, инцидент произошел в ночном клубе на юге Бруклина. Всех пострадавших доставили в больницы.
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Сообщается, что два человека дают показания по делу.
Как отметили в полиции, на месте преступления нашли две единицы огнестрельного оружия, в том числе револьвер, которым не воспользовались, а всего было сделано не менее 15 выстрелов. Следов употребления алкоголя на месте преступления полицейские не нашли, зато выяснили, что в помещении играли в азартные игры, о чем свидетельствуют карты и фишки.
9626717213
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Нью-Йорк (город)СШАВ мире
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