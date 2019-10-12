В Нью-Йорке четыре человека погибли при стрельбе

Оздоровление нации. Трамп знает, от чего лечить американцев Лечить, а не ограничивать продажи оружия предложил президент США Дональд Трамп. Он уверен, что проблема не в том, сколько стволов на руках у населения, а в том, что стрелки ‒ это потенциальные клиенты психиатров.