В Нью-Йорке четыре человека погибли при стрельбе

МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Жертвами стрельбы в Нью-Йорке стали четыре человека, трое получили серьезные ранения, сообщает газета New York Post со ссылкой на власти.
По данным издания, инцидент произошел в ночном клубе на юге Бруклина. Всех пострадавших доставили в больницы.
Сообщается, что два человека дают показания по делу.
Как отметили в полиции, на месте преступления нашли две единицы огнестрельного оружия, в том числе револьвер, которым не воспользовались, а всего было сделано не менее 15 выстрелов. Следов употребления алкоголя на месте преступления полицейские не нашли, зато выяснили, что в помещении играли в азартные игры, о чем свидетельствуют карты и фишки.