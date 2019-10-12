Подозреваемого в убийстве девочки в Саратове заключили под стражу

Защита от нелюдей. Что заслуживает убийца саратовской школьницы? Прощание с убитой в Саратове девочкой, которую два дня безуспешно искал весь город, пройдет 13 октября. Общественный резонанс в связи с преступлением спровоцировал дискуссии о необходимости ужесточить наказание для убийц детей вплоть до смертной казни.