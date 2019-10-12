Подозреваемого в убийстве девочки в Саратове заключили под стражу

МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Суд заключил под стражу жителя Саратова, подозреваемого в убийстве девятилетней девочки, сообщается на сайте Следственного комитета.
Таким образом, суд удовлетворил ходатайство следствия об аресте задержанного.
Девочка пропала 9 октября, после того как утром ушла в школу. В тот же день МВД и волонтеры отряда "Лиза Алерт" приступили к поискам. В ночь на 11 октября школьницу нашли мертвой.
Позже стало известно о задержании предполагаемого убийцы. Им оказался ранее судимый 35-летний мужчина. СМИ сообщали, что полицейским пришлось вести его сквозь толпу, которая хотела устроить самосуд.
Из показаний задержанного следует, что он поселился в заброшенном гараже, а девочку убил, опасаясь, что она расскажет об этом взрослым.
11 октября, 18:52Радио SputnikЗащита от нелюдей. Что заслуживает убийца саратовской школьницы?Прощание с убитой в Саратове девочкой, которую два дня безуспешно искал весь город, пройдет 13 октября. Общественный резонанс в связи с преступлением спровоцировал дискуссии о необходимости ужесточить наказание для убийц детей вплоть до смертной казни.