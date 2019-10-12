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РИА Новости

Дело о хищении 330 миллионов рублей в НПО Лавочкина передали в суд

15:16 12.10.2019
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЭкс-гендиректор "НПО имени С. А. Лавочкина" Сергей Лемешевский в суде
Экс-гендиректор НПО имени С. А. Лавочкина Сергей Лемешевский в суде
© РИА Новости / Максим Блинов
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Экс-гендиректор "НПО имени С. А. Лавочкина" Сергей Лемешевский в суде. Архивное фото
МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Следственный комитет направил в суд дело о хищении 330 миллионов рублей из бюджета структуры Роскосмоса АО "НПО Лавочкина", на имущество обвиняемых наложен арест, сообщается на сайте СК РФ по Московской области.
По данным следствия, экс-гендиректор "НПО имени С. А. Лавочкина" Сергей Лемешевский, его подчиненная Аверьянова и председатель коллегии адвокатов Третьяков обвиняются в хищении денег у Госкорпорации "Роскосмос". Лемешевскому, Третьякову и Аверьяновой предъявлены обвинения в мошенничестве в особо крупном размере. Всем им грозит до 10 лет колонии.
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"По ходатайству следователя в целях обеспечения исполнения приговора суда в части гражданских исков возмещения ущерба на имущество обвиняемых наложен арест на общую сумму порядка 400 миллионов рублей... Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением передано в суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.
По версии следствия, обвиняемые похищали деньги через фиктивные договоры с адвокатской конторой "Третьяков и партнеры": юридические услуги выполняли штатные сотрудники НПО, а общая сумма выплат адвокатской конторе за два года составила порядка 330 миллионов рублей. Арбитражный суд Московской области признал недействительными все договоры и обязал Третьякова вернуть вознаграждение в размере 308,5 миллиона рублей. Адвокаты обжаловали это решение.
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