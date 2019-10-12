Дело о хищении 330 миллионов рублей в НПО Лавочкина передали в суд

МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Следственный комитет направил в суд дело о хищении 330 миллионов рублей из бюджета структуры Роскосмоса АО "НПО Лавочкина", на имущество обвиняемых наложен арест, сообщается на сайте СК РФ по Московской области.

По данным следствия, экс-гендиректор "НПО имени С. А. Лавочкина" Сергей Лемешевский, его подчиненная Аверьянова и председатель коллегии адвокатов Третьяков обвиняются в хищении денег у Госкорпорации "Роскосмос". Лемешевскому, Третьякову и Аверьяновой предъявлены обвинения в мошенничестве в особо крупном размере. Всем им грозит до 10 лет колонии.

"По ходатайству следователя в целях обеспечения исполнения приговора суда в части гражданских исков возмещения ущерба на имущество обвиняемых наложен арест на общую сумму порядка 400 миллионов рублей... Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением передано в суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.