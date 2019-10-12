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РИА Новости

Telegram не сможет остановить ICO, заявил эксперт

15:12 12.10.2019
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкЛоготип мессенджера Telegram на экране монитора и телефона
Логотип мессенджера Telegram на экране монитора и телефона
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Логотип мессенджера Telegram на экране монитора и телефона. Архивное фото
МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Telegram уже не сможет остановить публичное размещение токенов (ICO); после судебного иска Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) США, компании, вероятно, придется искать компромисс с американскими властями, заявил РИА Новости президент аналитического агентства "БизнесДром", член экспертного совета Госдумы по цифровой экономике Арсений Поярков.
В ночь на субботу SEC сообщила, что подала иск к Telegram Group Inc в связи с проведенным ICO, в результате которого компания привлекла 1,7 миллиарда долларов. Согласно заявлению комиссии, компания не зарегистрировала должным образом размещение криптовалюты Gram, тем самым нарушив закон о ценных бумагах США. Ведомство требует, чтобы суд признал факт нарушения, наложил штрафные санкции на Telegram Group Inc и ее филиал TON Issuer Inc и взыскал полученные ими средства в пользу государства.
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По словам эксперта, основатель Telegram Павел Дуров оказался в непростой ситуации. "Он вряд ли захочет ссориться с официальными органами США. При этом остановить запуск платформы он тоже уже не может. Вероятно, будет выбрано компромиссное решение, позволяющее запустить блокчейн и формально выполнить обязательства, при этом не усугубляя конфликт", - полагает Поярков.
"Особый интерес представляет время, выбранное SEC для претензии. ICO Telegram прошло еще в 2018 году, однако вопросы к нему возникли только сейчас. Требования законодательства США должны быть выполнены в любом случае. Видимо, инвесторам из США будет предложено вернуть средства или заморозить токены или в каком-то другом статусе сделать шаг назад", - отметил эксперт.
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Telegram в начале 2018 года сообщил о разработке блокчейн-платформы Telegram Open Network (TON) c собственной криптовалютой Gram. За два закрытых раунда в феврале и марте компания привлекла 1,7 миллиарда долларов менее чем от 200 инвесторов - по 850 миллионов долларов в рамках каждого раунда.
В январе 2019 года СМИ писали, что представить блокчейн-платформу TON с криптовалютой могут уже в феврале, а запустить - в марте, однако пока она полностью не запущена. В августе СМИ сообщали, что Telegram планирует выпустить первую партию собственной криптовалюты Gram в течение ближайших двух месяцев.
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TelegramГосдума РФСШАЭкономика
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