В Instagram Анастасии Заворотнюк опубликовано новое фото

"Вы всегда были едины, и сейчас мы абсолютно уверены, что вдвоем вы преодолеете все. Ваша пара — абсолютное подтверждение того, что настоящая любовь существует. Поэтому сегодня — за ЛЮБОВЬ! Мы верим, что она обладает исцеляющей силой и творит чудеса", — говорится в подписи к снимку.