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РИА Новости
Культура

В Instagram Анастасии Заворотнюк опубликовано новое фото

15:06 12.10.2019 (обновлено: 00:13 13.10.2019)
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАктриса Анастасия Заворотнюк на показе капсульной коллекции Ermanno Scervino for Bosco на открытии обновленного бутика Ermanno Scervino в ГУМе
Актриса Анастасия Заворотнюк на показе капсульной коллекции Ermanno Scervino for Bosco на открытии обновленного бутика Ermanno Scervino в ГУМе
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. В официальном аккаунте актрисы Анастасии Заворотнюк в сервисе Instagram появилась новая фотография — в честь 11-й годовщины венчания с ее супругом Петром Чернышевым.
"Вы всегда были едины, и сейчас мы абсолютно уверены, что вдвоем вы преодолеете все. Ваша пара — абсолютное подтверждение того, что настоящая любовь существует. Поэтому сегодня — за ЛЮБОВЬ! Мы верим, что она обладает исцеляющей силой и творит чудеса", — говорится в подписи к снимку.
Сообщения об ухудшении состояния здоровья Заворотнюк появились в СМИ в августе. По словам продюсера "Ласкового мая" Андрея Разина, у артистки диагностировали опухоль мозга на последней стадии. Позже СМИ писали, что у нее отказала правая часть тела. Официального подтверждения этой информации нет.
Анастасия Заворотнюк
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КультураШоу-бизнесАнастасия ЗаворотнюкРоссия
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