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РИА Новости
Война в Сирии

ЛАГ призвала Турцию незамедлительно вывести войска из Сирии

15:01 12.10.2019 (обновлено: 15:03 12.10.2019)
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© Sputnik / Hikmet DurgunГраница Акчакале – Тель Абьяд
Граница Акчакале – Тель Абьяд
© Sputnik / Hikmet Durgun
Граница Акчакале – Тель Абьяд
КАИР, 12 окт - РИА Новости. Генеральный секретарь Лиги арабских государств (ЛАГ) Ахмед Абуль Гейт призвал Турцию незамедлительно остановить военную операцию на севере Сирии и вывести войска с территории арабского государства.
"Мы осуждаем эту агрессию. Призываем Турцию незамедлительно и в полной мере остановить все военные действия, вывести войска, вошедшие на сирийскую территорию", - сказал Абуль Гейт, выступая на открытии экстренного заседания ЛАГ по военной операции турецкой армии на территории Сирии.
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Генсек ЛАГ возложил на Турцию всю ответственность "за возможные гуманитарные последствия агрессии". По его словам, есть опасения "настоящего геноцида против курдов", населяющих регионы на севере Сирии. Он отметил, что порядка 300 тысяч человек могут стать в ближайшие дни беженцами из-за действий Турции.
Президент Турции Тайип Эрдоган 9 октября объявил о начале операции "Источник мира" на севере Сирии, направленной против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и террористической группировки "Исламское государство"*. Турецкая авиация в тот же день нанесла удары по городу Рас эль-Айн в сирийской провинции Хасеке. Авиаударам подвергся еще один сирийский город на границе с Турцией - Телль-Абъяд. Позднее было объявлено о начале наземной части операции.
*Запрещенная в России террористическая организация
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Война в СирииВоенная операция Турции в СирииЛАГВойна в СирииЛига арабских государствТурцияСирияВ мире
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