Пристайко оценил возможность реализации "формулы Штайнмайера"

КИЕВ, 12 окт – РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что "формула Штайнмайера" не играет никакой роли без законов о выборах и об особом статусе Донбасса.
"Дело в том, что без двух законов - о выборах и об особом статусе – "формула Штайнмайера" не играет никакой роли", - заявил Пристайко в интервью агентству "Укринформ", опубликованном в субботу.
По его словам, если в этих законах прописано, что выборы должны состояться только по украинскому законодательству, то для этого "должны быть созданы достаточные условия безопасности". "Это и является гарантией того, что раньше, чем будут созданы условия, выборы не могут быть проведены", - отметил глава МИД.
Ранее контактная группа по Донбассу согласовала "формулу Штайнмайера" (президент Германии, бывший председатель ОБСЕ, экс-глава МИД ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер), согласно которой закон об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей вступает в силу на временной основе в день выборов и на постоянной основе - после опубликования отчета ОБСЕ об итогах выборов.
3 октября, 08:00РИА Новости"Формула Штайнмайера" как урок для Киева