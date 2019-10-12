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РИА Новости

Пристайко оценил возможность реализации "формулы Штайнмайера"

14:55 12.10.2019
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Украины Вадим Пристайко
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко
© РИА Новости / Стрингер
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Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко. Архивное фото
КИЕВ, 12 окт – РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что "формула Штайнмайера" не играет никакой роли без законов о выборах и об особом статусе Донбасса.
"Дело в том, что без двух законов - о выборах и об особом статусе – "формула Штайнмайера" не играет никакой роли", - заявил Пристайко в интервью агентству "Укринформ", опубликованном в субботу.
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По его словам, если в этих законах прописано, что выборы должны состояться только по украинскому законодательству, то для этого "должны быть созданы достаточные условия безопасности". "Это и является гарантией того, что раньше, чем будут созданы условия, выборы не могут быть проведены", - отметил глава МИД.
Ранее контактная группа по Донбассу согласовала "формулу Штайнмайера" (президент Германии, бывший председатель ОБСЕ, экс-глава МИД ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер), согласно которой закон об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей вступает в силу на временной основе в день выборов и на постоянной основе - после опубликования отчета ОБСЕ об итогах выборов.
Участники акции ''Нормандский сговор - предательство!'' у здания Администрации президента в Киеве. Активисты выступали против соблюдения Украиной Минских соглашений и принятия формулы Штайнмайера
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Ситуация в ДНР и ЛНРСитуация на УкраинеЛНРДНРВадим ПристайкоДонбассФранк-Вальтер ШтайнмайерМИД УкраиныКиевУкраина
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Источник: Россия не поддержала заявление СБ ООН по операции Турции в Сирии
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