Пристайко оценил возможность реализации "формулы Штайнмайера"

КИЕВ, 12 окт – РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что "формула Штайнмайера" не играет никакой роли без законов о выборах и об особом статусе Донбасса.

По его словам, если в этих законах прописано, что выборы должны состояться только по украинскому законодательству, то для этого "должны быть созданы достаточные условия безопасности". "Это и является гарантией того, что раньше, чем будут созданы условия, выборы не могут быть проведены", - отметил глава МИД.