Во ФСИН дали характеристику подозреваемому в убийстве девочки в Саратове

Подозреваемый в убийстве девятилетней девочки в Саратове во время допроса

Подозреваемый в убийстве девятилетней девочки в Саратове во время допроса

МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Заместитель главы Федеральной службы исполнения наказаний Валерий Максименко рассказал в интервью " Заместитель главы Федеральной службы исполнения наказаний Валерий Максименко рассказал в интервью " Говорит Москва ", что подозреваемый в убийстве девятилетней школьницы в Саратове привлек внимание психологов, когда отбывал последний срок.

"Человек этот непростой — он все осознает, но его тянет на преступления. Психологические тесты показали, что он зациклен на сексуальных темах, у него все упирается в это", — сказал Максименко.

По его словам, все характеристики мужчины были отрицательными.

"Он склонен к обману, хитер и опасен, нуждается в контроле", — добавил замглавы ФСИН.

Кроме того, психологи поставили его на профилактический учет и признали опасным для людей.

"К нему присмотрелись и поняли, что он и дальше будет представлять опасность. С ним работали тщательно, но сделать что-либо было нельзя. Здесь нужно было держать его постоянно на контроле: заходить регулярно, проводить опрос соседей", — подытожил собеседник радио.

Девятилетняя девочка пропала 9 октября. В тот же день МВД и волонтеры отряда "Лиза Алерт" приступили к поискам. В ночь на 11 октября школьницу нашли мертвой.

Позже стало известно о задержании предполагаемого убийцы. Им оказался ранее судимый 35-летний мужчина. СМИ сообщали, что полицейским пришлось вести его сквозь толпу, которая хотела устроить самосуд.