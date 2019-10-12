В Салехарде заявили об отсутствии угрозы разрушения сошедшего со свай дома

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 12 окт - РИА Новости. Угрозы дальнейшего разрушения жилого дома в Салехарде (ЯНАО), сваи которого сместились минувшей ночью, нет, людям разрешили забрать личные вещи, сообщает пресс-служба городской администрации.

Инцидент произошел в ночь на субботу. По сведениям МЧС, незначительно сместились сваи деревянного двухэтажного дома 1977 года постройки, в котором проживают около 40 человек. Согласно данным местных властей, здание деформировалось, жильцов переселили в гостиницу, часть отправилась к родственникам, никто не пострадал. Проверку по факту случившегося проводят региональная прокуратура и окружное следственное управление СК РФ.

Ранее в мэрии отмечали, что людям предоставят квартиры из временного фонда, их допустят в здание после его полного обследования на предмет безопасности.

"Дом обследован... Угрозы дальнейшего разрушения дома нет, жильцам обеспечили допуск в жилые помещения, чтобы они могли вынести личные вещи... Администрация города предоставила транспорт и грузчиков. Вещи размещаются на складах администрации", - сообщили в мэрии.

Кроме того, в муниципалитете уточнили, что от жильцов уже поступило 14 заявлений на предоставление так называемого маневренного фонда - временных квартир, в которые будут переселять людей до окончательного решения о судьбе проблемного здания.