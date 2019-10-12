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РИА Новости

В Салехарде заявили об отсутствии угрозы разрушения сошедшего со свай дома

14:46 12.10.2019
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкНашивки сотрудников МЧС России
Нашивки сотрудников МЧС России
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 12 окт - РИА Новости. Угрозы дальнейшего разрушения жилого дома в Салехарде (ЯНАО), сваи которого сместились минувшей ночью, нет, людям разрешили забрать личные вещи, сообщает пресс-служба городской администрации.
Инцидент произошел в ночь на субботу. По сведениям МЧС, незначительно сместились сваи деревянного двухэтажного дома 1977 года постройки, в котором проживают около 40 человек. Согласно данным местных властей, здание деформировалось, жильцов переселили в гостиницу, часть отправилась к родственникам, никто не пострадал. Проверку по факту случившегося проводят региональная прокуратура и окружное следственное управление СК РФ.
Ранее в мэрии отмечали, что людям предоставят квартиры из временного фонда, их допустят в здание после его полного обследования на предмет безопасности.
"Дом обследован... Угрозы дальнейшего разрушения дома нет, жильцам обеспечили допуск в жилые помещения, чтобы они могли вынести личные вещи... Администрация города предоставила транспорт и грузчиков. Вещи размещаются на складах администрации", - сообщили в мэрии.
Кроме того, в муниципалитете уточнили, что от жильцов уже поступило 14 заявлений на предоставление так называемого маневренного фонда - временных квартир, в которые будут переселять людей до окончательного решения о судьбе проблемного здания.
Салехард
4 октября, 16:20Ямало-Ненецкий автономный округ
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Это третий подобный случай на Ямале за последние полгода. Так, в соседнем городе Лабытнанги за минувшее лето сошли со свай два жилых деревянных многоквартирных дома. Первый из них власти признали аварийным только после случившегося. По итогам проверки прокуратуры наказали трех сотрудников управляющей компании. Во втором доме с поврежденным фундаментом проживали лишь две семьи, ожидавшие расселения. Здание планировали снести до 2021 года, однако после инцидента муниципалитет решил сделать это заблаговременно.
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ЯмалСледственный комитет РФСалехардПроисшествия
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