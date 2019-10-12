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РИА Новости

В 12 префектурах Японии объявили наивысший уровень опасности из-за тайфуна

14:44 12.10.2019 (обновлено: 14:47 12.10.2019)
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© REUTERS / KyodoТайфун "Хагибис" в Японии. 12 октября 2019
Тайфун Хагибис в Японии. 12 октября 2019
© REUTERS / Kyodo
Тайфун "Хагибис" в Японии. 12 октября 2019
ТОКИО, 12 окт – РИА Новости. В 12 из 47 префектур Японии объявлен наивысший уровень опасности из-за вызванных тайфуном "Хагибис" ливней.
Сообщение об этом распространено по каналам интернета, пришло в виде сообщений на сотовые телефоны, транслируется по телевидению.
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Ранее наивысший уровень опасности из-за ливней, вызванных приближением чрезвычайно сильного тайфуна "Хагибис", которому в Японии присвоен порядковый номер 19, был объявлен в префектурах Токио, Гумма, Сайтама, Канагава, Яманаси, Нагано, Сидзуока. Сейчас к ним присоединили префектуры Мияги, Тотиги, Ниигата, Ибараки и Фукусима.
Вечером в субботу тайфун "Хагибис" обрушился на основной японский остров Хонсю в районе полуострова Идзу. В настоящее время давление в центре составляет 945 гектопаскалей, скорость ветра в центре – 45 метров в секунду, при порывах – до 65 метров. Метеорологи сравнили его по силе и возможному ущербу с тайфуном "Ида" ("Каногава") 1958 года, когда погибли 1269 человек. Тайфун затронет тихоокеанское побережье страны, включая столичный регион. Как ожидается, японской столицы он достигнет к 21 часу (15.00 мск). Скорость ветра может достигать до 45 метров в секунду (162 километра в час), при порывах до 60 метров в секунду (216 километров в час). Этой силы ветра достаточно, чтобы перевернуть грузовик и более чем достаточно, чтобы повалить деревья и опоры электропередач. От тайфуна погиб 1 человек, 4 считаются пропавшими без вести, 51 пострадал.
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