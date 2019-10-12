Элладская церковь признала право Варфоломея предоставлять автокефалию

АФИНЫ, 12 окт - РИА Новости. Элладская церковь признала право патриарха Константинопольского Варфоломея предоставлять автокефалию, сообщил по окончании архиерейского собора митрополит Яннинский Максим РИА Новости.

"Решение собора говорит, что он признает право Вселенского патриарха предоставлять автокефалию и право блаженнейшего архиепископа поминать (главу неканонической "новой церкви" Украины Епифания)",- сказал митрополит.

"Сегодня было выступление архиепископа, который сказал: "Я предлагаю, что должна быть принята автокефалия для церкви Украины". И большинство архиереев утвердило то, что было на Постоянном синоде и то, что сказал архиепископ", - сказал митрополит.

На вопрос, будет ли поминать Элладская церковь Епифания, он ответил: "Мы решили, что архиепископ имеет право поминать, это значит, что это будет делать".

Официального заявления по итогам архиерейского пока не было.