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РИА Новости
Религия и мировоззрение

Элладская церковь признала право Варфоломея предоставлять автокефалию

14:39 12.10.2019 (обновлено: 15:35 12.10.2019)
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкВизит Патриарха Варфоломея в Санкт-Петербург
Визит Патриарха Варфоломея в Санкт-Петербург
© РИА Новости / Алексей Даничев
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АФИНЫ, 12 окт - РИА Новости. Элладская церковь признала право патриарха Константинопольского Варфоломея предоставлять автокефалию, сообщил по окончании архиерейского собора митрополит Яннинский Максим РИА Новости.
"Решение собора говорит, что он признает право Вселенского патриарха предоставлять автокефалию и право блаженнейшего архиепископа поминать (главу неканонической "новой церкви" Украины Епифания)",- сказал митрополит.
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"Сегодня было выступление архиепископа, который сказал: "Я предлагаю, что должна быть принята автокефалия для церкви Украины". И большинство архиереев утвердило то, что было на Постоянном синоде и то, что сказал архиепископ", - сказал митрополит.
На вопрос, будет ли поминать Элладская церковь Епифания, он ответил: "Мы решили, что архиепископ имеет право поминать, это значит, что это будет делать".
Официального заявления по итогам архиерейского пока не было.
В Киеве в декабре 2018 года была образована "новая церковь" Украины, это произошло в результате слияния двух неканонических церковных структур, действовавших на Украине. Главой новой "автокефальной церкви" стал "митрополит" Епифаний Думенко. Каноническая Украинская православная церковь, которую возглавляет митрополит Онуфрий, отказалась участвовать в этом мероприятии. В РПЦ назвали каноническое значение "собрания" в Киеве ничтожным, а возможность признания Епифания другими поместными церквями едва ли выполнимой задачей.
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Религия и мировоззрениеЕпифаний ДуменкоСитуация вокруг УПЦЭлладская православная церковьВарфоломей I (Патриарх Константинопольский)Русская православная церковьКиевУкраинаВ мире
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