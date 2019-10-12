В Башкирии три человека погибли при пожаре в металлической будке

УФА, 12 окт - РИА Новости. Три человека погибли при пожаре в металлической будке во дворе строящегося дома в башкирском селе, сообщили в ГУ МЧС по региону.
Трагедия произошла в Абзелиловском районе возле озера Карабалыкты в деревне Ташбулатово, информирует ведомство.
"Сгорела металлическая будка размером 3х4 метра, находящаяся во дворе строящегося частного жилого дома. К сожалению, в ходе тушения пожара обнаружены трое погибших мужчин", - сообщает ГУ МЧС.
На месте работает следственно-оперативная группа, эксперты испытательной пожарной лаборатории и дознаватель МЧС России.
Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются, поясняется в сообщении.