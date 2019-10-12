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РИА Новости

В Башкирии три человека погибли при пожаре в металлической будке

14:18 12.10.2019 (обновлено: 14:19 12.10.2019)
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкИсполняющий обязанности начальника главного управления МЧС России по Московской области полковник Алексей Павлов выступает перед журналистами рядом с местом крушения вертолета Ми-8 МЧС России вблизи населенного пункта Октябрьский Люберецкого района Московской области
Исполняющий обязанности начальника главного управления МЧС России по Московской области полковник Алексей Павлов выступает перед журналистами рядом с местом крушения вертолета Ми-8 МЧС России вблизи населенного пункта Октябрьский Люберецкого района Московской области
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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УФА, 12 окт - РИА Новости. Три человека погибли при пожаре в металлической будке во дворе строящегося дома в башкирском селе, сообщили в ГУ МЧС по региону.
Трагедия произошла в Абзелиловском районе возле озера Карабалыкты в деревне Ташбулатово, информирует ведомство.
"Сгорела металлическая будка размером 3х4 метра, находящаяся во дворе строящегося частного жилого дома. К сожалению, в ходе тушения пожара обнаружены трое погибших мужчин", - сообщает ГУ МЧС.
На месте работает следственно-оперативная группа, эксперты испытательной пожарной лаборатории и дознаватель МЧС России.
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Республика БашкортостанМЧС РФАбзелиловский районПроисшествия
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