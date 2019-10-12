В Чехии объявили государственный траур из-за смерти Карела Готта

ПРАГА, 12 окт - РИА Новости. Государственный траур объявлен в Чехии в связи со смертью певца Карела Готта, в субботу в храме святого Витта в Праге состоялось поминальное богослужение, на нем присутствовали высшие руководители Чехии, премьер Словакии Петер Пеллегрини и видные представители культуры.

Эстрадный певец Карел Готт, которого во многих странах мира называли "чешским соловьем", скончался в возрасте 80 лет в ночь на среду, 2 октября, в своем доме в Праге в кругу семьи. В начале сентября он сообщил журналистам, что врачи диагностировали у него острую лейкемию.

"Карелу Готту были дарованы красивый голос и обаятельнейшая улыбка, которыми он многие годы очаровывал не только нас, своих соотечественников, но и миллионы людей во всем мире. Он всегда придерживался тех моральных ценностей, которые делают нашу жизнь красочной и нравственно богатой, бескорыстно помогал нуждающимся", - сказал в своем выступлении кардинал Дука.

Богослужение транслировалось по государственному телевидению. Среди тех, кто читал молитвы, была вдова первого посткоммунистического президента Чехословакии и Чехии Вацлава Гавела. Старинные церковные песнопения исполнили некоторые коллеги Готта по эстрадной сцене.

Накануне, в пятницу, во дворце Žofín в центре Праги прошла церемония прощания общественности с умершим певцом, в которой приняли участие, по данным организаторов, 49 тысяч человек, приехавших для этого со всех концов Чехии, а также из Словакии, Германии, Польши, Австрии, Венгрии, где песни Готта много лет пользуются огромной популярностью.

После окончания богослужения на Пражском граде гроб с телом Готта был перевезен в крематорий при больнице Motol, где прошла процедура сожжения в присутствии узкого круга родных. О том, где будут захоронены его останки, пока официально не сообщалось. В местных СМИ высказывается предположение, что урна с прахом Готта будет уложена в колумбарии на Славине, в районе Вышеграда, где похоронены виднейшие представители чешского народа последних двух-трех столетий.

По данным местных СМИ, Карел Готт наряду с хоккеистом Яромиром Ягром являлся самым популярным гражданином Чехии. В мире были проданы более 30 миллионов копий его дисков, в том числе популярных русских романсов и песен на русском языке. У певца остались две дочери от единственного в его жизни брака с Иваной Готтовой, в этом году им исполняется 13 и 11 лет. Кроме того, у Готта остались две взрослых внебрачных дочери, которых он постоянно поддерживал.