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РИА Новости
Культура

В Чехии объявили государственный траур из-за смерти Карела Готта

14:12 12.10.2019 (обновлено: 14:50 12.10.2019)
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© РИА Новости / Владимир ВяткинПевец Карел Готт
Певец Карел Готт
© РИА Новости / Владимир Вяткин
Певец Карел Готт. Архивное фото
ПРАГА, 12 окт - РИА Новости. Государственный траур объявлен в Чехии в связи со смертью певца Карела Готта, в субботу в храме святого Витта в Праге состоялось поминальное богослужение, на нем присутствовали высшие руководители Чехии, премьер Словакии Петер Пеллегрини и видные представители культуры.
Эстрадный певец Карел Готт, которого во многих странах мира называли "чешским соловьем", скончался в возрасте 80 лет в ночь на среду, 2 октября, в своем доме в Праге в кругу семьи. В начале сентября он сообщил журналистам, что врачи диагностировали у него острую лейкемию.
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"Карелу Готту были дарованы красивый голос и обаятельнейшая улыбка, которыми он многие годы очаровывал не только нас, своих соотечественников, но и миллионы людей во всем мире. Он всегда придерживался тех моральных ценностей, которые делают нашу жизнь красочной и нравственно богатой, бескорыстно помогал нуждающимся", - сказал в своем выступлении кардинал Дука.
Богослужение транслировалось по государственному телевидению. Среди тех, кто читал молитвы, была вдова первого посткоммунистического президента Чехословакии и Чехии Вацлава Гавела. Старинные церковные песнопения исполнили некоторые коллеги Готта по эстрадной сцене.
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Накануне, в пятницу, во дворце Žofín в центре Праги прошла церемония прощания общественности с умершим певцом, в которой приняли участие, по данным организаторов, 49 тысяч человек, приехавших для этого со всех концов Чехии, а также из Словакии, Германии, Польши, Австрии, Венгрии, где песни Готта много лет пользуются огромной популярностью.
После окончания богослужения на Пражском граде гроб с телом Готта был перевезен в крематорий при больнице Motol, где прошла процедура сожжения в присутствии узкого круга родных. О том, где будут захоронены его останки, пока официально не сообщалось. В местных СМИ высказывается предположение, что урна с прахом Готта будет уложена в колумбарии на Славине, в районе Вышеграда, где похоронены виднейшие представители чешского народа последних двух-трех столетий.
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По данным местных СМИ, Карел Готт наряду с хоккеистом Яромиром Ягром являлся самым популярным гражданином Чехии. В мире были проданы более 30 миллионов копий его дисков, в том числе популярных русских романсов и песен на русском языке. У певца остались две дочери от единственного в его жизни брака с Иваной Готтовой, в этом году им исполняется 13 и 11 лет. Кроме того, у Готта остались две взрослых внебрачных дочери, которых он постоянно поддерживал.
Власти Праги рассматривают вопрос о том, чтобы назвать именем Готта один из мостов и улицу. Президент Милош Земан уже объявил, что на следующую годовщину образования независимой Чехословакии, 28 октября 2020 года, он посмертно наградит певца высшей наградой республики - орденом Белого льва первой степени.
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КультураКарел ГоттЧехияВ мире
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