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РИА Новости
Война в Сирии

СМИ: в Рас эль-Айне продолжаются столкновения турецкой армии и курдских сил

14:04 12.10.2019
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© REUTERS / Stoyan NenovВзрыв в городе Рас-эль-Айн на северо-востоке Сирии. 11 октября 2019
Взрыв в городе Рас-эль-Айн на северо-востоке Сирии. 11 октября 2019
© REUTERS / Stoyan Nenov
КАИР, 12 окт - РИА Новости. Продолжаются столкновения турецкой армии и курдских формирований в стратегически важном сирийском городе Рас эль-Айн, о взятии под контроль которого ранее сообщило Минобороны Турции, сообщил телеканал Sky News Arabia.
По информации корреспондента телеканала с места событий, турецкие силы ведут бои на окраинах города, но пока не вошли в густонаселенные центральные районы. В то же время, он отметил, что силы и возможности турецкой армии значительно превышают силы курдских формирований, обороняющих город.
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Ранее Минобороны Турции сообщило, что вооруженные силы страны и оппозиционная "Сирийская национальная армия", ведущие наступление на севере Сирии, взяли под контроль жилые кварталы Рас эль-Айна.
Президент Турции Тайип Эрдоган 9 октября объявил о начале операции "Источник мира" на севере Сирии, направленной против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и террористической группировки "Исламское государство"*. Турецкая авиация в тот же день нанесла удары по городу Рас эль-Айн и ряду других сирийских городов на границе двух стран.
Позднее было объявлено о начале наземной части операции.
Сирийские власти неоднократно осуждали оккупационную политику Турции на севере Сирии.
* Террористическая организация, запрещенная в России.
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