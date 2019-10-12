СМИ: в Рас эль-Айне продолжаются столкновения турецкой армии и курдских сил

КАИР, 12 окт - РИА Новости. Продолжаются столкновения турецкой армии и курдских формирований в стратегически важном сирийском городе Рас эль-Айн, о взятии под контроль которого ранее сообщило Минобороны Турции, сообщил телеканал Продолжаются столкновения турецкой армии и курдских формирований в стратегически важном сирийском городе Рас эль-Айн, о взятии под контроль которого ранее сообщило Минобороны Турции, сообщил телеканал Sky News Arabia

По информации корреспондента телеканала с места событий, турецкие силы ведут бои на окраинах города, но пока не вошли в густонаселенные центральные районы. В то же время, он отметил, что силы и возможности турецкой армии значительно превышают силы курдских формирований, обороняющих город.

Ранее Минобороны Турции сообщило, что вооруженные силы страны и оппозиционная "Сирийская национальная армия", ведущие наступление на севере Сирии, взяли под контроль жилые кварталы Рас эль-Айна.

Президент Турции Тайип Эрдоган 9 октября объявил о начале операции "Источник мира" на севере Сирии, направленной против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и террористической группировки "Исламское государство"*. Турецкая авиация в тот же день нанесла удары по городу Рас эль-Айн и ряду других сирийских городов на границе двух стран.

Позднее было объявлено о начале наземной части операции.

Сирийские власти неоднократно осуждали оккупационную политику Турции на севере Сирии.