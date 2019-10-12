Путин пошутил о роли RT во вмешательстве в американские выборы

МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Президент Владимир Путин с иронией заметил в интервью арабским СМИ, что из-за телеканала RT Россию снова будут обвинять во вмешательстве в американские выборы.

Во время интервью Al Arabiya, Sky Nеws Arabia и RT Arabic Путин уточнил у одного из корреспондентов, действительно ли он представляет RT, а затем сказал: "Благодаря таким, как вы, Россию будут обвинять в том, что мы вмешиваемся в выборы, потому что вы сейчас допустили переизбрание Трампа".

"Скажут: ага, это уже элемент вмешательства со стороны России в предвыборную кампанию", — добавил он.