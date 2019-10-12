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РИА Новости
Медиавойны

Путин пошутил о роли RT во вмешательстве в американские выборы

13:50 12.10.2019 (обновлено: 18:58 12.10.2019)
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© РИА Новости / Илья ПиталевПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин
© РИА Новости / Илья Питалев
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Президент Владимир Путин с иронией заметил в интервью арабским СМИ, что из-за телеканала RT Россию снова будут обвинять во вмешательстве в американские выборы.
Во время интервью Al Arabiya, Sky Nеws Arabia и RT Arabic Путин уточнил у одного из корреспондентов, действительно ли он представляет RT, а затем сказал: "Благодаря таким, как вы, Россию будут обвинять в том, что мы вмешиваемся в выборы, потому что вы сейчас допустили переизбрание Трампа".

"Скажут: ага, это уже элемент вмешательства со стороны России в предвыборную кампанию", — добавил он.

Ситуация с российскими СМИ на Западе в последние годы становится все сложнее. В ноябре 2016 года Европарламент принял резолюцию, в которой говорится о необходимости противодействия российским СМИ, а главными угрозами называются Sputnik и RT. Многие западные политики, включая американских сенаторов и конгрессменов, а также президента Франции, обвиняли Sputnik и RT во вмешательстве в выборы в США и Франции, однако не приводили никаких доказательств. Официальные российские представители не раз называли такие заявления голословными.
Здание посольства США в Киеве
23 марта, 08:00РИА Новости
Кто на самом деле вмешивался в американские президентские выборы
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Медиавойнытелеканал RTВладимир ПутинРоссияСШАВ мире
Популярные комментарии
Путин знатный юморист... Он как и обещал сделает что бы в Сша ещё веселее стало.. Запасаемся попкорном))
12 октября, 14:12
Начальник Камчатки
1020002
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