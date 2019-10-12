Мединский открыл обновленный музей боевой славы в московской школе

МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Министр культуры РФ Владимир Мединский открыл обновленный Музей боевой славы 2-й дивизии народного ополчения в школе №1362 в Москве, сообщает пресс-служба Российского военно-исторического общества (РВИО).

"Школа эта очень хорошая, я в этой школе учился. У РВИО есть программа методической поддержки школьных музеев, это уже не первая школа, которой мы помогаем наполнять музей материалами, делать его более интересным", - приводит пресс-служба слова министра.

Мединский рассказал школьникам, что летом в Москве после нападения фашистов в 1941 году было сформировано 12 дивизий народного ополчения. 2-я дивизия Сталинского района, которая формировалась на базе школы, отправилась на фронт рыть оборонительные сооружения. В ночь с 12 на 13 октября 1941 года бойцы дивизии попытались вырваться из вражеского кольца под Вязьмой. В ходе данной операции дивизия понесла огромные потери и была впоследствии расформирована.

"Мы должны помнить о наших отцах, дедах, прадедах, о тех, кто сделал все, чтобы удержать Москву. Я очень рад, что в школе создан этот музей", - сказал министр.