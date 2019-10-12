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РИА Новости

Мединский открыл обновленный музей боевой славы в московской школе

13:42 12.10.2019
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© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкМинистр культуры РФ Владимир Мединский на Петербургском международном экономическом форуме-2019
Министр культуры РФ Владимир Мединский на Петербургском международном экономическом форуме-2019
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Министр культуры РФ Владимир Мединский открыл обновленный Музей боевой славы 2-й дивизии народного ополчения в школе №1362 в Москве, сообщает пресс-служба Российского военно-исторического общества (РВИО).
"Школа эта очень хорошая, я в этой школе учился. У РВИО есть программа методической поддержки школьных музеев, это уже не первая школа, которой мы помогаем наполнять музей материалами, делать его более интересным", - приводит пресс-служба слова министра.
Мединский рассказал школьникам, что летом в Москве после нападения фашистов в 1941 году было сформировано 12 дивизий народного ополчения. 2-я дивизия Сталинского района, которая формировалась на базе школы, отправилась на фронт рыть оборонительные сооружения. В ночь с 12 на 13 октября 1941 года бойцы дивизии попытались вырваться из вражеского кольца под Вязьмой. В ходе данной операции дивизия понесла огромные потери и была впоследствии расформирована.
"Мы должны помнить о наших отцах, дедах, прадедах, о тех, кто сделал все, чтобы удержать Москву. Я очень рад, что в школе создан этот музей", - сказал министр.
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Музей, посвященный истории 2-й дивизии народного ополчения Сталинского района Москвы, был открыт в 1967 году в школе №434 (сейчас №1326), в старом здании которой 2 июля 1941 года началось формирование этой дивизии. Инициатором создания музея и его бессменным руководителем на протяжении 40 лет была Зоя Евтеева. В сборе материалов при создании музея активное участие принимали ветераны 2-й дивизии народного ополчения, преподаватели и учащиеся этой школы.
201002
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Российское военно-историческое общество (РВИО)Владимир МединскийМоскваРоссияОбщество
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